الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقباله أمس في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار الخليج - البحرين

مفوض أوروبي: لا مساعدات لإعادة الإعمار بلا حكومة «ذات صدقية» في لبنان

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش إلى الإسراع في تشكيل حكومة "ذات صدقية" في لبنان، مؤكدا أنه شرط لا بدّ منه لإطلاق المرحلة الثانية من الدعم الدولي للبلد الغارق في أزماته. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس ليل السبت بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: "نحن بحاجة إلى حكومة ذات صدقية تتمتع بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح". ووصل المفوض الأوروبي إلى بيروت يوم السبت على رأس شحنة مساعدات انسانية، هي الثالثة التي تكفّل الاتحاد الأوروبي بإيصالها إلى لبنان بعد انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس. وتضمنت سيارات إسعاف، ومعدات حماية شخصية وأدوية. وخصّص الاتحاد الأوروبي 64 مليون يورو للاستجابة الطارئة للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، عدا إلحاق أضرار جسيمة بعدد من أحياء العاصمة، ما شرّد نحو 300 ألف من سكانها.

القدس - فلسطين

مهلة الرئيس الفرنسي للبنان تشارف على الانتهاء ولا حكومة بعد

وضع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، الرئيس اللبناني ميشال عون في أجواء المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة، من دون أن يعرض أي تشكيلة، بينما توشك المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطبقة السياسية من أجل إنجاز التأليف، على الانتهاء. ويأتي ذلك بعد انتقاد قوتين سياسيتين أساسيتين على الأقل لمسار التأليف، هما التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. والطرفان حليفان لحزب الله، القوة السياسية الأكثر نفوذاً حالياً في لبنان. وأعلن ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي وغداة تكليف أديب تشكيل الحكومة، التزام القوى السياسية تأليف "حكومة بمهمة محددة" تتولى إصلاحات أساسية واستعادة ثقة الشعب، في مهلة أسبوعين. وبدأ أديب الذي توافقت الكتل السياسية الرئيسية على تسميته، مشاورات التأليف في الثاني من أيلول، من دون أن يفصح بعد عن مضمونها أو مدى تقدّمها.

الاتحاد - الإمارات

رئيس الدولة يمنح سفير فرنسا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وقلد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير الفرنسي الوسام خلال لقاء عقد اليوم الاثنين في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية في شتى المجالات، مثمناً مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدما خلال سنوات عمله في الدولة. كما أبدى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية شكره للسفير الفرنسي على ما بذله من جهود، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.