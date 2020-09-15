الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى أن اليوم تنتهي مهلة الخمسة عشر يوماً الفرنسية الملزمة لتأليف الحكومة من دون أن تبصر النور، مما يعني نجاح التحدي الأول لكسر هيبة المبادرة الفرنسية ومحاولة إعادة لبننة لعبة التأليف على طريقة الأفرقاء المعنيين، متسائلاً من سينحني للآخر، الرئيس المكلف أم الثنائي الشيعي؟

اللواء/ عمر البردان

وصف عملية تأليف الحكومة بأنها في مأزق، وأن المؤشرات لا توحي بإمكانية أن ينجح الرئيس مصطفى أديب في تشكيل الحكومة التي يريد بعدما رفض الثنائي الشيعي التخلي عن وزارة المالية.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصادرها قولها إن الجهات المعنية في باريس أبلغت إلى مسؤولين لبنانيين كباراً أن لا علاقة لفرنسا ولا تأثر لها في العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين لبنانيين سابقين، وقد نصحت بعدم التعامل سلباً مع هذه المسألة لجهة عرقلة تأليف الحكومة لأن الخاسر الوحيد سيكون لبنان وشعبه. ولفتت إلى أن فرنسا لن تقبل أي شكل من أشكال التحايل على مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون أو الالتفاف عليها أو إجهاضها خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت.

الجمهورية/ جورج شاهين

كشف نقلاً عن مصادر دبلوماسية قولها إن ملف ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية سحب من يد مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل وأعيد إلى السفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد الذي عليه أن يوزع الأدوار من أنقرة بما يضمن تفاهمات كبيرة باتت تعني شرق الأوسط بكامله من الخلاف التركي – اليوناني – القبرصي إلى الخلاف اللبناني – الإسرائيلي وهو ما يؤدي حتماً إلى ربط كل القضايا المتصلة به.

النهار / وجدي العريضي

كشف عن أن الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بعض السياسيين اللبنانيين دعاهم فيها إلى الهدوء وعدم التفريط أو التشويش على مهمة الرئيس المكلف مؤكداً لهم في الوقت عينه أن الحكومة ستبصر النور في الوقت المحدد ولو زادت المسألة ساعات أو يومين ولكن كما هو مخطط أو مرسوم لها.