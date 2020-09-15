The Sydney Morning Herold

بقي باريلارو نائبًا لرئيس وزراء نيو ساوث ويلز بعد اجتماع الحزب

واجه نائب رئيس وزراء نيو ساوث ويلز جون باريلارو وحزبه بعد أزمة التحالف الأسبوع الماضي، التي خرجت من الاجتماع مع كبار وزرائه إلى جانبه.

لم يكن هناك أي تحد لقيادة باريلارو، عندما التقى المواطنون للمرة الأولى منذ أن هددوا بالانتقال إلى المنضدة الشاملة وتقسيم حكومة بريجيكلي حول سياسة تخطيط الكوالا المثيرة للانقسام.

وقال مصدر ليبرالي إنه "لم يكن هناك همسة واحدة من نفس الأشخاص الذين كانوا يهددون هرمجدون الأسبوع الماضي" عندما اجتمع التحالف في غرفة مشتركة للحزب.

وقال مصدر آخر إن السيد باريلارو أقر بأن التحالف بقي على حاله، لكن كان هناك "صمت آخر" في ما يتعلق بأحداث الأسبوع الماضي.

وفي حديثها بعد اجتماع الحزب المشترك، لم تذكر رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان مرة أخرى السيد باريلارو بالاسم لكنها قالت إن اللهجة في الاجتماع كانت "بناءة للغاية".

وقالت السيدة بريجيكليان: "أعتقد أننا جميعًا نقدر أن ذلك يتجه إلى أسفل ويعود إلى العمل".

"علينا أن نترك الأسبوع الماضي وراءنا".

ولم تعلق السيدة بريجيكليان على موعد مناقشة السياسة في مجلس الوزراء، على الرغم من أنها لن تكون قبل اجتماع مجلس الوزراء في 6 أكتوبر.

قال عضو برلماني من المواطنين إن التفاهم هو أن السياسة ستنتقل إلى مجلس الوزراء في 21 سبتمبر / أيلول. وقال النائب إن هناك اتفاقًا بين السيدة بريجيكليان والسيد باريلارو على أن السياسة ستكون على جدول أعمال الاجتماع.

كما قال عضو برلماني آخر من "ناشيونال" إن السيد باريلارو أخبر غرفة حزبه أنه سيتم مناقشتها في 21 سبتمبر. أعلن المواطنون الانتصار في المعركة الداخلية ، قائلاً إن ذلك قد ضمن التزامًا بأن يتم نقله إلى مجلس الوزراء. لكن السيدة بريجيكليان وافقت بالفعل على ذلك.

وقالت السيدة برجيكليان يوم الاثنين إن الائتلاف كان "حكومة مستقرة قوية" على الرغم من التهديدات المستمرة من نواب البرلمان بشأن السياسة.

وقالت السيدة بريجيكليان إنها تلقت تأكيدات بأن "جميع الوزراء سيدعمون التشريعات الحكومية" وأن التحالف سيظل قائماً حتى انتخابات عام 2023.

وأكد النائبان الوطنيان في مجلس الشيوخ سام فارواي وويس فانغ يوم الاثنين أنهما يحتفظان "بحقنا في القيام بما هو أفضل للمجتمع".

حذر كبار الوزراء الليبراليين من أنهم لن يمنحوا المواطنين أي تنازلات في مجلس الوزراء بشأن سياسة تخطيط الكوالا إذا ظل باريلارو زعيمهم.

قال العديد من نواب البرلمان إن مكالمات هاتفية أجريت طوال عطلة نهاية الأسبوع "لقياس درجة حرارة" غرفة الحفل ، لكن لم يكن أحد مستعدًا للتحرك بشأن السيد باريلارو.

حذر السيد باريلارو زملائه الليبراليين من أنهم لن يطردوه.

وأصدر إنذارا صريحا يوم الأحد: "ضع أو اصمت".

روسيا اليوم

الحوثي: إسرائيل تحضر للتواجد في اليمن بحماية من التحالف العربي

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن إسرائيل بدأت التحضير للتواجد في بلاده بحماية من التحالف العربي بقيادة السعودية والولايات المتحدة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة ألقاها الاثنين، إن "الكثير من الحقائق باتت واضحة اليوم وبشكل كبير، وبات الدور السعودي والإماراتي وآل خليفة (الأسرة الحاكمة في البحرين) في العدوان على اليمن واضحا في هذا السياق العام، وهو تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف: "كلما تمكنوا من السيطرة على المحافظات الجنوبية بدأ الأمريكي يتواجد من خلفهم، وأصبح له قاعدة في مطار الريان بحضرموت وأصبح يتواجد في شرورة وإلى حد ما في عدن. ثم الإسرائيلي بدأ يحضر لمثل هذا الحضور من خلفهم وبحمايتهم وبنفقاتهم وبجهودهم".

وتابع قائلا إن دول التحالف العربي تتآمر على اليمن، متهما إياها بالسعي لاحتلال اليمن ومن وراء ذلك تمكين الأمريكيين الإسرائيليين من السيطرة على البلد وهم مجرد "أدوات" لتنفيذ المخطط.

وتأتي اتهامات الحوثي عشية توقيع كل من الإمارات والبحرين وهما حليفتان للسعودية في "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال حفل بالبيت الأبيض.