الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي شجب جريمة البداوي المروعة: المشهد يعيد إلى الواجهة خطر الخلايا الإرهابية النائمة وضرورة القضاء عليها

شجب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشدة "الجريمة المروعة التي حصلت ليل أمس في منطقة جبل البداوي - المنية، وأدت إلى استشهاد أربعة عناصر من مخابرات الجيش اللبناني هم: المعاون نهاد مصطفى، الرقيب لؤي ملحم، العريف شربل جبيلي والعريف أنطوني تقلا، وذلك خلال قيامهم بواجبهم في ملاحقة إرهابيين معروفين ومطلوبين للعدالة في ملف جريمة كفتون الأخيرة". وإذ سأل الراعي "الرحمة الإلهية والراحة الأبدية لنفوس الشهداء الأبطال الذين يغادروننا في يوم عيد الصليب المقدس"، توجه بالتعزية الحارة إلى ذويهم وعائلاتهم وإلى قيادة الجيش ومديرية المخابرات، مؤكداً بـ"قوة الإيمان والرجاء أنهم حتماً سيرفعون مع ارتفاع صليب الفادي المقدس بفدائهم لبنان، الذي سيولد من جديد من ثمار دمائهم الزكية". واعتبر أن "مشهد هذه الجريمة النكراء يعيد الى الواجهة خطر الخلايا الارهابية النائمة التي يجب القضاء عليها نهائيًا.

وكالة الأناضول

بعثات أجنبية تدين استهداف طاقم الهلال الأحمر التركي في سوريا

أدانت بعثات دبلوماسية أجنبية في تركيا، الاثنين، الاعتداء المسلح على طاقم الهلال الأحمر التركي شمالي سوريا.

وقالت السفارة الأميركية في أنقرة عبر حسابها على تويتر: "بصفتنا البعثة الدبلوماسية الأميركية في تركيا، ندين الاعتداء على الهلال الأحمر التركي في مدينة الباب السورية". وأعربت السفارة عن تعازيها العميقة لأسر ضحايا الهجوم، وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت أن موظفي الإغاثة ليسوا أهدافًا. من جانبها، نقلت بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا عبر بيان، تعازي رئيسها ماير- لاندروت، الحارة حيال استشهاد موظف في الهلال الأحمر التركي في الباب السورية. وأكدت أن تلك الهجمات غير المقبولة التي تستهدف موظفي الإغاثة، تهدد إيصال المساعدات المطلوبة للمحتاجين. بدورها، كتبت السفارة البريطانية عبر حسابها على تويتر: "ندين الاعتداء على سيارة الهلال الأحمر التركي". وأكدت أن الاستهداف المتعمد لموظفي الإغاثة يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وأعربت عن تعازيها لأسرة وأقارب الموظف، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: الوحدات العسكرية الروسية تعود إلى أماكن انتشارها بعد التدريبات في بيلاروس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه تم التخطيط للتدريبات العسكرية بين روسيا الاتحادية وبيلاروس العام الماضي، وبعد الانتهاء من المهام، ستعود الوحدات الروسية إلى مواقع انتشارها. وقال الرئيس الروسي "اليوم، بالمناسبة، بدأت التدريبات العسكرية المخطط لها العام الماضي، والتي ينبغي أن تستمر عدة أيام. هذا، في الواقع، إلى حد ما، أمر روتيني للأفراد العسكريين المرتبطين بتدريب القوات". وعُرضت لقطات الاجتماع على هواء قناة روسيا 24 التلفزيونية. وأضاف بوتين "أكرر مرة أخرى حتى لا تكون هناك تكهنات. هذا حدث تم التخطيط له بل والإعلان عنه العام الماضي. بعد تنفيذ برنامج التدريبات المشتركة، ستعود الوحدات الروسية إلى أماكن انتشارها الدائم". كما أكد الرئيس الروسي أن التعاون في المجال الدفاعي بين موسكو ومينسك سيستمر. وقال بوتين: "سيتعين علينا أيضًا مواصلة تعاوننا في مجال الدفاع. أعني، أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، شركات الدفاع. هنا أيضًا لدينا الكثير من التعاون، وفي مجالات حساسة إلى حد ما. حسنًا، في الجيش أيضًا".