الشرق الأوسط:

روسيا تتحدث عن استعادة حصّتها السوقية في أسواق النفط... والأسعار تتهاوى

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنّ من "المهم للغاية" أن تستعيد روسيا وبقية منتجي النفط سريعاً حصتهم السوقية أو حتّى يرفعونها فور تعافي الطلب الخام، بالتزامن مع تهاوي الأسعار بأكثر من 5 في المائة. وبهدف ضمان عدم خسارة حصّتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في عام 2022، وضعت موسكو برنامجاً لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرّد انتهاء أمد اتفاق خفض الانتاج. ولم يذكر نوفاك ما إذا كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج الآبار غير المكتملة بعد الإعلان عنه في أيار والمخطّط شائع الاستخدام بين منتجي النفط في الولايات المتحدة. وأوقفت روسيا الآبار القديمة أو الأقل إنتاجية التي لن يعاد تشغيلها بالضرورة عقب انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في نيسان 2022، لذا فإنّ الحكومة تدرس مساعدة الشركات على ضمان إحلال الانتاج المفقود سريعاً.

الشرق الأوسط 15-9-2020

أوبك تزيد توقعاتها المتشائمة حيال الطلب على النفط بسبب ضبابية "كورونا"

قالت أوبك، إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع في 2020 على نحو أشد من توقعها السابق بسبب فيروس "كورونا" وسيتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام القادم، مما قد يزيد صعوبة دعم المنظمة وحلفائها للسوق.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه شركة "بي بي" العملاقة للنفط والغاز، أن يكون عصر الازدياد المستمر على الطلب على النفط قد انتهى. مضيفة أن استهلاك النفط قد لا يعود أبداً إلى المستويات التي تم تسجيلها قبل جائحة "كورونا". وانهارت أسعار النفط بعد أن عصفت أزمة فيروس "كورونا" بحركة السفر والنشاط الاقتصادي. وفي حين خفف بعض الدول إجراءات الإغلاق الشامل، مما سمح بتعافي الطلب، فإن تنامي حالات الإصابة الجديدة وارتفاع إنتاج النفط يضغطان على الأسعار. وتزيد مخزونات النفط في ظل انهيار الطلب. وقالت أوبك إن مخزونات الدول المتقدمة تراجعت 4.5 مليون برميل في (تموز)، لكنها تزيد 260.6 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات، وهو المقياس المفضل لدى أوبك قبل الجائحة. وفي مواجهة تراجع الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات إنتاج غير مسبوقة بلغت 9.7 مليون برميل يومياً بدأت في أول (أيار)، وقالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلص الإنتاج أيضاً.