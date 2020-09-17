الكاظمي يواصل إعادة توزيع المناصب (الجزء الأول): تغييرات في القيادة العسكرية - مايكل نايتس وألكسندر ميلو – 14/9/2020

أوضحا أنه من تداعيات التغييرات العسكرية العراقية على السياسة الأميركية أنه في الوقت الذي تُقلّص فيه الولايات المتحدة قواتها وتُكرّسها لمهمة دعم أكثر "ملاءمةً للغاية التي خُصصت لها" وجعل عددها حوالى 3500 جنديٍّ، تشكّل التحسينات الميكانيكية وعلى صعيد الأفراد، الجارية في هيكل القيادة والسيطرة في العراق علامةً مشجعةً تدلّ على إمكانية حدوث تغيير إيجابي. وأحد العوامل التي تقوم عليها هذه التحسينات هي مواصلة الولايات المتحدة تعاملها مع جيلٍ جديدٍ من الضباط العسكريين والمحترفين المهنيين في مجال الأمن المدرَّبين والمدعومين من قبل الولايات المتحدة؛ لذلك يجب توسيع هذه المشاركة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها على المدى الطويل من خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

صعود الإمارات ومعنى محمد بن زايد – منصور النقيدان - 15/9/2020

قال إنه خلال الأسابيع القلية الماضية، شهدت الإمارات العربية المتحدة إنجازين تاريخيين حظيا بتغطية عالمية إلى جانب اتفاق السلام الرئيسي بينها وبين وإسرائيل، أولهما إطلاق "مسبار الأمل إلى المريخ"، والثاني، هو نجاح تشغيل المفاعل النووي "براكة"، وهو الأول من نوعه في العالم العربي. وعلى الرغم من أن هذين التطورين لم يكونا مفاجأة لأنه خطط لهما وأعلن عنهما قبل سنوات إلا أن جذور الرؤية التي أثمرت هذين التطورين الكبيرين تمتد إلى عقود. وفي بلد حديث النشأة مثل الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن اتحاد تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشائه في كانُون الأَوَّل الماضي، تعتبر هذه الإنجازات التقنية مهمة بشكل خاص. وقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة طريقاً مضنياً في الوصول إلى هذين الإنجازين التاريخيين، القائمين على رؤية واضحة واستراتيجية طويلة الأمد وخطة تحقق الأهداف، وقررت أن تسلك طريقاً مضمخاً بالتعب والعرق والجهد الذي لا يتوقف ليلاً ونهاراً، والسعي الذي لا يكل ولا يمل لبلوغ مستوى يجعلها في مصاف الدول القادرة على حماية نفسها. كما تتمتع أبو ظبي بشرعية دولية ولديها تحالفات قوية مع قوى إقليمية ودولية عظمى، تجعل من مصالح الإمارات مصالحها وفي الاعتداء عليها اعتداء على أراضيها.