لبنان الحر

وجه نقيب أطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ البروفسور ​شرف أبو شرف​ نداء إلى وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ يناشده فيه حماية الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي إثر الاعتداء الآثم الذي تعرض له مدير ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي الدكتور أندريه قزيلي من قبل أحد العاملين فيه خلال قيامه بواجبه الطبي والإنساني، معتبراً هذا الاعتداء على الطبيب وعلى الطاقم التمريضي والاستشفائي بمثابة ​محاولة قتل​ متعمد.

صوت لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، النائب فريد هيكل الخازن الذي بحث معه الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما موضوع تعثر تشكيل الحكومة.

radio orient

أعلن ​وزير الاقتصاد​ في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​راوول نعمة​ في تصريح له عن "جولة على المحال التجارية ومصادرة البضائع حيث لا التزام بالسعر المحدد من ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، وتسطير ​محاضر ضبط​ بالمخالفات".

اذاعة النور

أصدر ​القاضي مروان عبود​ ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ بلاغاً طلب فيه من كافة المواطنين القاطنين أو العاملين ضمن نطاق مدينة بيروت، إبلاغ الإدارة عن المستودعات التي يملكونها أو يستثمرونها أو يشتبهون في احتوائها على مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال في الطوابق السفلية والأرضية من المباني، وذلك عبر الاتصال بغرفة عمليات ​فوج إطفاء بيروت​ على رقم الطوارئ المجاني 175، تمهيداً لإجراء الكشف اللازم والتأكد من عدم تشكيلها خطراً على ​السلامة العامة​ في ظل الأحدات المؤسفة التي تتعرض لها العاصمة.

صوت المدى

التقى الرئيس ميشال عون المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يرافقه المدير العام للأونروا في لبنان والمسؤولة عن العلاقات الخارجية وجرى البحث في أوضاع اللاجئين والمخيمات الفلسطينية في لبنان وخدمات الأونروا.