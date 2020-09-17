تناولت الصحف اليوم ترؤس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع لخلية أزمة لبنان، إضافةً إلى المواقف الداخلية من المبادرة الفرنسية، كما الاجتماع الذي دار بين السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، أمّا اللاّفت دخول مصر على خط محاولة إنعاش آمال المبادرة الفرنسية، والأبرز الموقف الأميركي الذي عبّرت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، وأخيراً صرخة سجناء رومية لإطلاق سراحهم بعد تفشي فيروس كورونا في السجن.

ماكرون يرأس اجتماع خلية أزمة لبنان

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر أمس اجتماعاً مطولاً لخلية الأزمة اللبنانية التي تضم مدير المخابرات الخارجية برنار إيمييه والمستشار الديبلوماسي السفير إيمانويل بون تم في خلاله عرض للملف اللبناني في ضوء التقارير الواردة من بيروت ومصير المبادرة، وأشارت المعلومات إلى أنّ خطوط التواصل كانت مفتوحة بين باريس وبيروت لتسهيل مهمة التشكيل التي تعثّرت بسبب تصعيد الثنائي الشيعي.

فبعد الاجتماع تقرّر الاتصال بالرئيس المكلّف مصطفى أديب وثنيه عن الذهاب إلى خيار الاعتذار، وإطلاق دفعة جديدة من الاتصالات، بالتفاهم مع الأطراف المعنية، ومنها اتصالات تجريها باريس مباشرةً مع الأطراف اللبنانية، ومنها الاجتماع، الذي عُقد بين مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي والسفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، والذي لم ينتهِ لما يريده الجانب الفرنسي من نظرية موقف الثنائي الشيعي، مع أنّ الاجتماع عقد بناءً لطلب فوشيه، وعلى الأرجح بناءً لجهة رسمية شيعية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس "لم يفت الأوان، على الجميع الاضطلاع بالمسؤولية والتصرّف في النهاية بما يخدم مصلحة لبنان وحده"، مضيفاً أنّه يتعيّن على الساسة دعم جهود رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب. وقالت مصادر إنّ أديب سعى لتغيير السيطرة على الوزارات، وكثير منها تتولاها نفس الفصائل منذ سنوات.

نقلت وكالة "رويترز" أمس عن مسؤول فرنسي كبير بأنّه "قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسّك بمبدأ ضرورة ألاّ يخسر المودعون أياًّ من ودائعهم، وذلك حسبما جاء في محضر اجتماع حصل في 10 أيلول الجاري بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد جمعية المصارف اللبنانية".

موقف عين التينة

نُقل عن رئيس الجمهورية أنّه مع المداورة الشاملة شرط موافقة كل الأطراف.

ونُقل عن الرئيس نبيه بري قوله: نحن مع إنجاح المبادرة الفرنسية ومصرّون على ذلك، وفي الوقت نفسه نحن لدينا مسلمات وطنية، وما طالبنا به هو أننا كلنا شركاء في إدارة هذا البلد، ولن نقبل بالتأكيد أن يكون هناك من هو ابن سِت وهنالك ابن جارية، وأشار إلى "أنّنا لم نسمع بأنّ المبادرة الفرنسية قد أشارت من قريب أو بعيد إلى المداورة في وزارة المالية، وبالتأكيد إنّ هذه المداورة لو كانت قد طُرحت، لكان التكليف قد سلك مساراً آخر غير المسار الحالي".

وفي موقف علني هو الأول منذ انطلاق عملية التأليف التي قادها الرئيس سعد الحريري بنفسه، ناقَض مطلب الثنائي الشيعي، وقال في تغريدة له أمس: "وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقاً حصريّاً لأيّ طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين".

فوشيه يزور الموسوي

زار السفير الفرنسي في بيروت برنار فوشيه الضاحية الجنوبية واجتمع بمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي. وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أنّ "اللقاء جاء بناءً على طلب من السفارة الفرنسية التي أرادت استيضاح بعض الأمور التي تتعلّق بالملف الحكومي". ولفتت إلى أنّ "السفير الفرنسي أكّد خلال اللقاء أنّ فرنسا ليس لديها مشروع سياسي أبعد وأوسع من أن تكون للبنانيين حكومة جامعة تحظى بتوافق الجميع تركّز جهودها على إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستقرار الداخلي في ضوء ما قاله الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع القيادات السياسية في قصر الصنوبر"، وأكد حزب الله بدوره للفرنسيين أنّه حريص على إنجاح المبادرة الفرنسية وأنّه ليس ضد مبدأ المداورة شرط أن يأتي ذلك ضمن آلية معيّنة وأن لا يقتصر على وزارة المالية ويستثني أموراً أخرى.

دخول عنصر عربي مساعد على خط محاولة إنعاش آمال المبادرة الفرنسية

لوحِظت أمس حركة لافتة قام بها السفير المصري في لبنان ياسر علوي، حيث التقى رئيس الجمهورية أمس الأول، ورئيس مجلس النواب والسفير السعودي في لبنان أمس. وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ"الجمهورية" إنّ السفير المصري يسعى بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تزخيم المشاورات بشأن تأليف الحكومة بعد التفاهم على إجراء بعض الاتصالات في أعقاب الاتصال الذي جرى بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيسي الإثنين الماضي، تناولا فيه الجهود التي يمكن أن يبذلانها لتسهيل الولادة الحكومية في لبنان. وعُلم أنّ السفير المصري حذّر من تداعيات انهيار المبادرة الفرنسية، داعياً إلى اعتبارها الفرصة الأخيرة التي لا يمكن تفويتها للخروج من الأزمة من الباب الحكومي الذي يفتح الطريق واسعاً أمام حلول لعقد أخرى مالية ونقدية وسياسية واقتصادية.

الموقف الأميركي

برز موقف أميركي لافت في مضمونه، جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، حيث قالت: "إنّ فرنسا دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية، وكانت معها في العراق وأفغانستان وستبقى كذلك، ولكن هناك اختلافات في السياسات الخارجية ولا سيما في لبنان وإيران"، ولفتت إلى "أنّه من المهم للشعب الفرنسي أن يفهم الموقف الأميركي من لبنان وإيران".

سجناء رومية

أطلق السجناء في مبنى المحكومين في سجن رومية صرخة إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لإطلاق سراحهم بعد تفشي فيروس كورونا في السجن. ومنح السجناء المعنيين مهلة أسبوع لإطلاق سراحهم، ولوّحوا بـ"نهر دم" داخل السجن في حال لم تتمّ الاستجابة لطلباتهم.

وأشارت مصادر نيابية إلى أنّ البحث قائم لحل هذه المشكلة ومنها نقل السجناء إلى مستشفى ضهر الباشق، وتوفير شروط التباعد الاجتماعي والسلامة العامة لهم، لكن هذا الحل دونه مخاطر أمنية بحسب المصادر منها أن يعمد السجناء الى الفرار، كما أشارت إلى أنّ العمل جارٍ أيضاً على إيجاد آلية قانونية لتسريع إطلاق سراح عدد منهم.

لكن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أشارت إلى أنّ "مشكلة الاكتظاظ في السجون مزمنة والإجراءات الوقائية من كورونا التي اتُخذت نجحت".