الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

قالت: تستعد الأطراف المعنية بالخطة الإنقاذية التي قد ترى النور في سرعة قياسية بعد تشكيل الحكومة، وفي مقدمها القطاع المصرفي، للترويج للمقاربات التي تعتبر أنها ينبغي أن تُعتمد في الخطة الجديدة التي ستستكمل الحكومة على أساسها المفاوضات التي بدأتها في عهد الحكومة المستقيلة مع صندوق النقد الدولي؛ مع العلم أن الأرقام تغيرت كثيراً بسبب تسارع الأحداث والتدهور الاقتصادي والنكبات التي مرّت على البلد منذ ذلك الوقت.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أوضح أنه بعدما سقط الرهان على حكومة غير توافقية، وعلى ما سُمّيت طموحات سياسية مدمّرة، أصبح الرهان الأكبر، الذي يمكن أن يجنّب لبنان الانفجار الذي يحوم شبحه في أجواء البلاد الملبّدة بدخان الحرائق اليومية، هو على بناء أرضية توافقية صلبة، لحكومة إنقاذية فعلاً لا قولاً، حتى ولو كانت حكومة انتقالية، يبقى مصيرها معلقاً على المتغيّرات الخارجية التي يمكن أن تلي انتخابات الرئاسة الأميركية. وللفرنسيين بالتأكيد دورهم في حماية مبادرتهم وإنضاج هذه الحكومة والدفع إلى التوافق عليها.

الديار/ ناجي س. البستاني

نقل عن أوساط سياسيّة مُطلعة تأكيدها أنّه يُمكن اختصار ما حصل خلال الأيّام القليلة الماضية، بأنّه عبارة عن مُواجهة كُبرى مُستترة، تُشكّل جولة أخرى من صراع كبير دائر في منطقة الشرق الأوسط، حيث حاول أكثر من طرف داخلي وخارجي تمرير حُكومة حياديّة وخالية من السياسيّين، لكنّ هذه المُحاولات اصطدمت بالتوازنات المَفروضة داخليًا والتي لا يُمكن تغييرها بهذا الشكل. وختمت هذه الأوساط كلامها بالقول إنّ الصراع الدائر في المنطقة كبير، ويتجاوز عمليّة تأليف حكومة جديدة، وكل الوُعود بإنقاذ لبنان، ما يَستوجب التصرّف بحنكة وتدوير الكثير من الزوايا، لعدم تفويت فرصة الإنقاذ المَوعودة.

اللواء/ عمر البردان

قال إنه رغم الظروف الحرجة التي تمر بها المبادرة الفرنسية، وطالما أن المفاوضات مستمرة ولم تنتهِ، فلا يمكن القول برأي أوساط سياسية بارزة أن هذه المبادرة قد أجهضت، وإن أبدت الرئاسة الفرنسية أسفها لعدم التزام المسؤولين اللبنانيين بتعهداته للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن إمكانية التوصل إلى حل ما زالت متوفرة، على صعوبة هذه المفاوضات. باعتبار أن انعدام الحلول والفرص، مرهون بإعلان الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره، وطالما لم يعلن هذا الأمر، فهذا يعني أن هناك فرصة للخروج بحكومة تجسد طبيعة المرحلة السياسية.

اللواء/ كارول سلوم

أوضحت أنه من يستمع إلى مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سواء في السر أو في العلن حول رغبته في أن تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يفهم جيداً أن الحل يكون عبرها أو من خلالها لأنها الفرصة الأخيرة وقد لا تكون هناك من فرصة بعدها.

وقالت ما من داعٍ للدخول في أي تحليل، فالرغبة الرئاسية واضحة وضوح الشمس، المبادرة هي للإنقاذ في السياسة والاقتصاد، السياسة لها زواريبها وطلعاتها ونزلاتها والاقتصاد متوقف على الحل السياسي، والمساعدات المرتقبة للبنان لن تصل من دون إصلاحات تنجزها الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب. ومن دون المبادرة لا شيء جاهزاً والخيارات ضيقة لا بل معدومة. وأي إخلال ببند منها كتأليف حكومة المهمة يعني مشكلة، بعواقب مختلفة وبتداعيات على كل الأصعدة.

نداء الوطن/ باتريسيا جلاد

قالت: أكانت مفلسة أو غير مفلسة، الهندسات التي قامت بها قانونية أو غير قانونية، خسائرها محقّة أو غير محقّة، ستسلك المصارف كما تبيّن للوفد الذي غادر إلى فرنسا واجتمع مع الجانب الفرنسي الذي دخل على خطّ الوساطة، أن مشوار التقليص وإعادة الهيكلة والزوال بالنسبة إلى البعض على قاعدة القوي يبقى ويستمر واذا كانت إمكانياته تسمح يأكل الضعيف، فضلاً عن إقرار قانون الكابيتال كونترول... أما "جريمة الهيركات" التي ارتكبتها شركة "لازارد" التي أعدت خطة حكومة الـ"دياب" فلا بدّ أن يكون مصيرها الزوال، كما قال محامي جمعية المصارف في لبنان أكرم عازوري خلال حديثه مع "نداء الوطن".