Israel News

إيران: الإمارات والبحرين ستتحملان "عواقب" الصفقات الإسرائيلية

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من توقيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري خارجية البحرين والإمارات على اتفاقيات إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في حفل أقيم في البيت الأبيض.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء إن إسرائيل "ترتكب المزيد من الجرائم في فلسطين كل يوم".

وقال في تصريحات متلفزة "بعض دول المنطقة شعوبها مسلمون أتقياء لكن حكامهم لا يفهمون الدين ولا ديونهم .. لأمة فلسطين .. لإخوانهم يتحدثون لغتهم."

"كيف تمد يديك إلى إسرائيل؟ وبعد ذلك تريد أن تمنحهم قواعد في المنطقة؟ كل العواقب الوخيمة التي ستنجم عن ذلك تقع عليك".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صفقات مماثلة توسطت فيها واشنطن كانت وثيقة بين إسرائيل وعدة دول عربية، بما في ذلك خصم إيران الإقليمي السعودية.

وقال ترامب: "بعد عقود من الانقسام والصراع ، نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد".

قال أحد مساعدي المرشد الأعلى الإيراني إن بعض دول الخليج أصبحت "دمى" للولايات المتحدة وإسرائيل على أمل عبث في الحصول على دعمهما.

ونقلت وكالة تسنيم للانباء عن مستشار الشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي قوله "لقد علقوا آمالهم على لا شيء وبنوا منزلاً على الماء وسيدفعون ثمن هذا العمل الجبان".

The Washington Post

المسؤولون الفيدراليون قاموا بتخزين الذخائر، والبحث عن جهاز "الأشعة الحرارية" قبل إخلاء الحديقة بالقرب من البيت الأبيض ، هذا ما صرح به المبلغ

قبل ساعات من قيام سلطات إنفاذ القانون بإخلاء المتظاهرين قسرًا من ساحة لافاييت في أوائل حزيران وسط احتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، بدأ المسؤولون الفيدراليون في تخزين الذخيرة والبحث عن أجهزة يمكن أن تصدر أصواتًا تصم الآذان وتجعل أي شخص داخل النطاق يشعر وكأن بشرته تحترق، بحسب رائد بالحرس الوطني بالجيش كان هناك.

روسيا اليوم

تركيا تعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الهدنة والحل السياسي في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اقتراب المسؤولين الأتراك والروس من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار والعملية السياسية في ليبيا.

وقال تشاووش أوغلو في حديث لقناة "سي إن إن تورك" التركية مساء الأربعاء: "جرت في أنقرة أمس مشاورات حول ليبيا، واليوم نبحث سوريا. وبوسعنا القول إننا اقتربنا من اتفاق حول معايير وقف إطلاق النار في ليبيا".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن إجراء جولة جديدة من المشاورات حول ليبيا بين روسيا وتركيا في أنقرة يومي 15 و16 سبتمبر، وذلك بعد جولة يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في موسكو، وأخرى يومي 21 و22 يوليو الماضي في أنقرة.

وترأس الوفد الروسي إلى المشاورات نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، فيما ضم الوفدان الروسي والتركي مسؤولين من الخارجية والدفاع وبعض الأجهزة الأخرى.