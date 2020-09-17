الوكالة الوطنية للإعلام

الإليزيه: فرنسا تأسف لعدم تأليف الحكومة اللبنانية حتى الآن ولم يفت الأوان وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم

دعت فرنسا، السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم"، معربة عن "أسفها" لعدم احترام التعهدات التي قطعوها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتأليف الحكومة "خلال 15 يوماً"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وأعلن قصر الإليزيه: "لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح" لرئيس الوزراء مصطفى أديب "بتشكيل حكومة في مستوى خطورة الوضع". وذكرت الرئاسة "ما زلنا نتابع باهتمام الوضع ونواصل اتصالاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لتجديد هذه الرسالة الملحة." وأضاف الإليزيه: "نلاحظ اليوم أنهم ليسوا على الموعد المحدد. تأسف فرنسا لعدم التزام السياسيين اللبنانيين التعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من أيلول وفقاً للجدول الزمني المعلن". وذكرت الرئاسة أيضاً أنه في ذلك اليوم "قطع جميع السياسيين اللبنانيين تعهداً أن الحكومة الإنقاذية ستكون قادرة على تطبيق برنامج إصلاحات ملحة تلبي حاجات لبنان وتطلعات اللبنانيين واللبنانيات".

وكالة الأناضول

تركيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع للفضاء 2022

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، عن خطة بلاده لإطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع بالكامل إلى الفضاء في 2022. وأوضح في تصريحات، في ولاية نيدة جنوبي تركيا، أن الأعمال متواصلة في الوقت الراهن لتصنيع القمر الصناعي التركي "توركسات 6 أي" بجهود محلية ووطنية بشكل كامل، مؤكداً أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء في 2022. وأضاف إنهم سيتسلمون القمر الصناعي "توركسات 5 أي" في الثاني من تشرين الأول المقبل، وسيتم إطلاقه إلى الفضاء في 30 تشرين الثاني2020. وأضاف أنهم يخططون لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 بي" في الربع الثاني من 2021.

وكالة أنباء رويترز

قبرص تقول إنها مستعدة للحوار مع تركيا لكن "دون تهديدات"

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات لكن "بدون ابتزاز أو تهديدات"، والبلدان في نزاع على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وقالت تركيا إنها مددت عمليات سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها قبالة قبرص حتى 12 تشرين الأول. وقال أناستاسيادس بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة القبرصية "نيقوسيا كانت دائماً على استعداد للحوار لكن لكي يكون ذلك ... فعالاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو تهديدات." وتابع أناستاسيادس أن الخطوة التركية بتمديد فترة عمل السفينة ياووز تأتي في وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قبرص، سلسلة مبادرات تهدف إلى تهدئة التوتر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اجتماع قريب بين عسكريين روس وأتراك لمناقشة الوضع حول إدلب

أعلنت القوات المسلحة التركية، أن الجيشين التركي والروسي سيعقدان اجتماعاً في أنقرة، يناقشان خلاله الوضع في إدلب السورية. وجاء في بيان القوات: "سيعقد الوفدان العسكريان التركي والروسي اجتماعاً يناقشان خلاله الوضع في إدلب". وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، عن جولة أخرى من المشاورات بين الوفدين الروسي والتركي حول سوريا وليبيا يومي 15 و16 أيلول في أنقرة. في سياق متصل، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن اختلافات بين موسكو وأنقرة وطهران في كيفية سير الأزمة السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدول الثلاث تجمعها المساعي الصادقة لمنع تكرار سيناريو العراق وليبيا، ومنوهاً بالدور الروسي في حل الأزمة الليبية.