اللواء 14 / 9 / 2020

ليكرز بنهائي الغربية بعد غياب ل10 سنوات

بلغ لوس أنجليس ليكرز نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين للمرّة الأولى في عشر سنوات، بعد تفوّقه السهل على هيوستن روكتس 119-96 وحسمه السلسة 1-4، في فقاعة أورلاندو الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

اللواء 14 / 9 / 2020

أوساكا تتوج بالتنس ولقب جديد لهاميلتون

عوّضت اليابانية ناومي أوساكا تأخرها بمجموعة لتحرز لقبها الثاني في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية والثالث في البطولات الكبرى للتنس بمسيرتها بفوزها بالنهائي على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 1-6 و6- 3 و6-3. وبفضل هذا الفوز ستتقدم أوساكا (22 عاماً) إلى المركز الثالث بالتصنيف العالمي الاثنين.

الجمهورية 16 / 9 / 2020

خروج كيربر من " روما"

بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب بفوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-4 و6-4 في حين خرجت الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، من الدور الأول على يد التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بنتيجة 3-6- و 1-6. على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و 7-6 ( 7-2) في ساعتين و 4 دقائق.

نيشيكوري" بحاجة" للعب قبل بطولة فرنسا

أعلن اليباني كي نيشيكوري أنه بدأ يستعيد الثقة بعدما حقق فوزه الأول في عام واحد، عقب التعافي من جراحة في المرفق، لكنه يحتاج إلى المزيد من المباريات قبل أسبوعين من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ميسي حصد أكثر من مليار دولار

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، النادي المغلق للرياضيّين الذين جمعوا عائدات بأكثر من مليار دولار في مسيرتهم الاحترافية، وفق مجلة" فوربس" الأميركية.

كامنا يحرز المرحلة 16 في طواف فرنسا

أحرز الألماني لينارد كامنا المرحلة الـــ16 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، على قمم فيلار دو لان ، في حين بقي القميص الأصفر في حوزة السلوفيني بريموز روغليتش.

الجمهورية 17-9-2020

دورة فرنسا: برنال يفقد لقبه

قرر الدراج الكولومبي إيغان برنال، الفائز باللقب العام 2019، الانسحاب من دورة فرنسا الدولية للدراجات الهوائية، بعد أن تخلّف كثيراً عن دراجي الطليعة وتذمره من مشاكل في ظهره. وتبخرت آمال برنال (23 عاماً) في الاحتفاظ باللقب منذ الأحد، في أولى المراحل الجبلية لنسخة هذا العام، بعد تخلفه بفارق كبير عن دراجي الطليعة.