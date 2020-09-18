الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون استقبل اديب وطلب منه الاستمرار في الاتصالات واكد التمسك بالمبادرة الفرنسية

اديب: اعول على تعاون الجميع واتفقنا على التريث

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هدف الاسراع في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن. وخلال اللقاء، طلب الرئيس عون من الرئيس اديب، "الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً انقاذياً سريعاً، لاسيما وإنه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة". وأكد الرئيس عون "التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية".

وكالة الأناضول

انتهاء الاجتماع التركي ــــ اليوناني الرابع في مقر الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، انتهاء الاجتماع الرابع بين وفدها ونظيره اليوناني، في مقر حلف الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأفادت الوزارة في بيان، بانتهاء الاجتماع الفني الرابع بين الوفدين التركي واليوناني، لبحث سبل "فض النزاع".

وأضافت أنه من المخطط عقد اللقاء التالي بين الوفدين، خلال الأسبوع المقبل. وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط. وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 أيلول الجاري، بمقر "الناتو" في بروكسل. وفي 4 أيلول، أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان، مشيراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد. فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

وكالة أنباء شينخوا

نائب رئيس البوندستاغ الألماني: التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين له أهمية عالمية

قال نائب رئيس البوندستاغ الألماني هانز- بيتر فريدريش إن القمة بين قادة الصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي أظهرت أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين، وهو الذي يصب في مصلحة كلا الجانبين ولا غنى عنه لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. شارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في استضافة القمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تتولى بلادها حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر رابط فيديو. وقال فريدريش في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع وكالة أنباء "شينخوا" إنه يتعين استخدام أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، على وجه الخصوص، من كلا الجانبين للعمل معاً على قضايا الرقمنة، والحماية البيئية، وأمن الطاقة، وكذلك السياسة الصحية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: روسيا تراقب سير الحملة الانتخابية الأمريكية وستحترم نتائجها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستحترم أي نتيجة للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال لافروف في مقابلة تلفزيوينة، "لن أعلق على الوضع الانتخابي، هذا هو قانونهم ونظامهم الانتخابي". وتابع "أي تعليقات سأدلي بها ستفسر مرة أخرى على أنها محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية". وأوضح "سأقول شيئاً واحداً، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة، نحن سنحترم أي نتيجة لهذه الانتخابات". وأضاف "نحن، مثل أي دولة طبيعية تهتم بمصالحها ومصالح الأمن الدولي، نتابع عن كثب الحملة الانتخابية الأمريكية".