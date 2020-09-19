TL

الخبر المباشر هو التريث لبعض الوقت في تأليف الحكومة لمزيد من التشاور، أما الخبر المفصل فهو ان عملية التأليف تتحرك بين طبقات ثلاث: الأولى الصراع الأميركي-الإيراني، والثانية اختلاف التوجهين الأميركي -الفرنسي حيال حزب الله، والثالثة: ربط حقيبة المال بمداورة بين الطوائف، لكن ليس هذه المرة كما يقول الثنائي الشيعي. ووسط كل ذلك انهمكت المحافل السياسية في تتبع أجواء التحركات التي برز فيها اجتماع الرئيس المكلف مصطفى اديب الى الخليلين، ثم اجتماعه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المنار

هل يكفي تمديد الوقت لحل الازمة الحكومية؟ ما دام ان البعض المتحكم بالتشكيل مصر على تمديد اسلوب التذاكي والتضليل، واللعب بمستقبل البلاد من وراء حجاب؟

nbn

التريث في التشكيل باق … ويتمدد.

لاءات ثلاث تحكم المشهد بعد الزيارة الرابعة للرئيس المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا، وما سبقها: لا إتفاق لا حكومة ولا إعتذار.

mtv

مؤشرات حصار لبنان لم تتأخر في الظهور، وقد اصدرت الإدارة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات اليوم شملت شركتين تابعتين لحزب الله وأحد مسؤولي الحزب، والمعلومات تفيد بأن اللائحة كانت أكبر إلا ان تدخلات رفيعة حصلت مع الادارة جعلتها تحصر لائحتها بما صدر.



NTV

سار الرئيس المكلف بين الساعة وعقاربها السياسية، مدّد لنفسه وقتاً لا يملك ترفه، دخل بوابة بعبدا لا راضياً ولا مرضياً، وخرج منها متريثاً على أمل تشكيل حكومة تتمتع بقوة ماكرون.

OTV

كثيرون يتمنون لها الموت، لكنها حية ترزق.

إنها المبادرة الفرنسية التي بلورها على أرض لبنان، الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارتين متتاليتين بعد انفجار المرفأ، خرج بعدهما بتصور واضح، وافق عليه الأفرقاء اللبنانيون الذين التقاهم في قصر الصنوبر، لخارطة طريق تخرج البلاد من أزمة السنوات الثلاثين، التي انفجرت بعد السابع عشر من تشرين.

LBC

"واستعيضوا عن الإعتذار بالتريث"... هذه هي حال الرئيس المكلف مصطفى أديب أرفقها اليوم بلاآت ثلاث: لا تشكيل لا اعتذار ولا مهل.

الميادين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "مقاتلة روسية من طراز سوخوي 27 اعترضت طائرة عسكرية أميركية فوق مياه البحر الأسود".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أنها "ترفض رفضاً قاطعاً الانتقادات التي وجهها بيان مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان إلى ​تركيا​، بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل مجموعات ​المعارضة السورية​ التي تحارب الإرهاب وتؤمّن عودة اللاجئين إلى أراضيهم".

العربية

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن بلاده "باتت تواجه موجة ثانية من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد19​".