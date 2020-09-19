لبنان الحر

أشارت الدائرة الإعلامية في ​حزب القوات اللبنانية​ الى ان "بعض المجموعات وزّعت دعوات مشبوهة للتظاهر أمام مركز التيار الوطني في ميرنا الشالوحي؛ يهمّنا التأكيد بأنّ هدف هذه الدعوات المستنكرَة طبعًا، هو بثّ الفتنة الممنهجة والمدروسة من قبل بعض المضلِّلين الضالّين".

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر التنمية ‏المستدامة بالأمم المتحدة، أن "هذا المؤتمر هو الأول ضمن خطة العمل على مسار العشر سنوات ‏القادمة في سبيل تحقيق الأهداف ال17 للتنمية المستدامة بحلول العام 2030، والتي يجدّد لبنان ‏التزامه بالعمل على تحقيقها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها".‏

radio orient

أشارت النائبة ​رولا الطبش جارودي​، إلى انه "بعد شهر على إصابته برصاصة طائشة، غادرنا اليوم اللاعب المبدع والخلوق محمد عطوي، كابتن ​منتخب لبنان​ ونادي الانصار السابق، بعد ان انتظرنا ان يعود سالماً، إلا أن رصاص الموت المتفلت قد قطع لنا هذا الامل".

اذاعة النور

أوضح عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​، إلى "اننا نعيش بنظام طائفي، نحن في ​حركة أمل​ وكتلة التنمية والتحرير طرحنا أكثر من تصور وفكرة لتطوير وتعديل النظام الطائفي للدولة المدنية، منذ زمن طويل جداً، وطالما أننا نعيش بظل هذا النظام، لا يحق لأحد إقصاء فريق آخر، فبعد الطائف أصبحت السلطة بيد ​مجلس الوزراء​ ممثلة بممثلي ​الطوائف​ في مجلس الوزراء".

صوت المدى

أعلنت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ أنه "بعدما كان نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون ​الشباب​ منصور فاضل متواجداً بمفرده في مقهى linas ​جل الديب​، تعرّض له شخص مجهول الهوية بإهانات له وللتيار."