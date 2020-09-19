الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصادر الثنائي الشيعي قولهما أنه طالما تشكيل الحكومة الحالية يحصل في كنف النظام التحاصص المذهبي والطائفي الحالي، فلا يمكن لاي مكون ان يتنازل عن حقوقه لأن ذلك سيؤدي تلقائياً لانتزاعها منه، كيف واذا كانت باقي المكونات متمسكة حتى آخر رمق بحقوقها. ومن يطلب منه التضحية والتنازل مكون وحيد بات واضحاً ان هناك محاولات دولية وداخلية مفضوحة لعزله. وأضافت هذه المصادر أنه يجب تحيّن القوى الداخلية والدولية على حد سواء الفرصة للبحث بالنظام الجديد بدل التلهي بتشكيل حكومات لن تكون قادرة على قيادة البلد عكس الانهيار.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسيّة مُواكبة لإتصالات تشكيل الحُكومة الجديدة، إنّ المُشكلة الأساس تعود إلى تردّد وإلى ضياع في الخيارات من قبل أكثر من طرف لبناني، على الرغم من الظُهور بمظهر الثبات، عازية هذا الضياع إلى عدم وُضوح صورة المنطقة والعالم في المدى المَنظور، ليُبنى على الشيء مُقتضاه، وذلك بسبب تغيّرات جذريّة تحصل، منها بطابع تكتيكيّ ومنها بطابع إستراتيجيّ.

الشرق/ تيريز القسيس

قالت أنه ما هو واضح عبر شبكة الاتصالات ان مسألة تشكيل الحكومة لم تعد مسألة وزارة او حصة، أو ميثاقية، بقدر ما هي مسألة كباش دولي إقليمي. واعتبرت أن الأجواء الدولية لا تشير إلى أن الاتصالات وصلت الى حائط مسدود، إلا أنها تنظر إلى الثمن الباهظ الذي سيتم دفعه في لبنان تحديداً لإعلان الحكومة.

الشرق الأوسط/ راجح الخوري

راى انه اذا تراكمت العراقيل والشروط التي ستنسف في النهاية مهمة مصطفى أديب ومبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة، ستضع لبنان أمام نوعين من العقوبات، تلك التي ستُفرض على السياسيين من أميركا وفرنسا، وتلك التي سيدفع الشعب ثمنها القاتل مع إقفال الأبواب على إمكان حصوله على المساعدات.