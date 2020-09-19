روسيا اليوم

أسعار النفط تتراجع على خلفية قرار حفتر

سجلت أسعار النفط انخفاضاً بعد ارتفاع مطرد، على خلفية الأنباء الواردة من ليبيا. وتراجع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بحر الشمال بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 42.98 دولار للبرميل، وسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيلول بنسبة 0.63 بالمئة إلى 40.81 دولارا للبرميل. جاء هذا الانخفاض وسط أنباء عن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية بعد أشهر من التوقف. وأغلقت معظم حقول وموانئ النفط الليبية منذ كانون الثاني بسبب إغلاق المنشآت النفطية وسط الأعمال العدائية في البلاد.

روسيا اليوم

مفاجأة ترامب لشعب الخليج... مقاطعة قطر قد تنتهي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق النجاح في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية، ويعمل على تسوية الخلاف بين دول الخليج. ونقلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الرفيعي المستوى في الأيام الأخيرة أن "الحصار الذي فرضته أبو ظبي والرياض على الدوحة في 5 حزيران 2017، قد يرفع قبل انتخابات نوفمبر المقبلة في الولايات المتحدة". وبحسب التقرير فقد كلف ترامب، بعدما رآه من فشل الوساطة الكويتية والعمانية، صهره جاريد كوشنر بمحاولة التوفيق بين الطرفين، إذ يريد الرئيس الأمريكي أن يكسب ولو بعض النجاحات، التي قد ترجح كفته لدى الناخبين قبل الانتخابات التي ينافسه فيها جو بايدن، الخصم الديمقراطي القوي.