الوكالة الوطنية للإعلام

دياب كلف وهبه وفهمي متابعة قضية اللبنانيين المفقودين في البحر وطلب من خير مساعدة عائلات الضحايا

كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الخارجية شربل وهبه إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية لمتابعة قضية اللبنانيين المفقودين في البحر من مدينة طرابلس. كما كلف دياب وزير الداخلية محمد فهمي متابعة القضية مع الاجهزة الأمنية. وطلب دياب من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير دراسة إمكانية مساعدة عائلات الضحايا.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على ضرورة شق طريق جديد للتنمية عالية الجودة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود لشق طريق جديد للتنمية عالية الجودة. أدلى شي، بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية في مقاطعة هونان بوسط الصين من الأربعاء إلى الجمعة. ودعا شي هونان إلى تطوير نفسها لتصبح مركزاً للصناعات التحويلية المتقدمة ذات الأهمية الوطنية، ومركزاً للابتكار التكنولوجي بقدرة تنافسية جوهرية، ومركزاً للإصلاح والانفتاح في المناطق الداخلية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

العراق... انفجار عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولي جنوبي صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لتفجير بعبوة ناسفة جنوبي صلاح الدين. وجاء في بيان للخلية أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرّض إلى انفجار عبوة ناسفة في قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".