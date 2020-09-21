الجمهورية

16/9/2020

تحذير من "الجائحة المدمّرة"

حذّرت لجنة دولية، من أنّ العالم لا يستعد "بما يكفي" لمواجهة جائحة مقبلة قد تكون أخطر من وباء "كوفيد -19"، ودعت إلى التعاون العالمي، وإلى تمويل طويل الأجل. وحذر مجلس الإشراف على التأهّب العالمي، من أنّه "إذا لم نأخذ العبرة من "كوفيد-19"، وإذا لم نتصرف من خلال الوسائل اللازمة ونبدي الالتزام المطلوب، فإن الوباء التالي ــــ وهو أمر مؤكد ــــ سيكون أكثر تدميراً. والمجلس هيئة رقابة مستقلة، أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عام 2018. وقال المجلس إنه من منظور اقتصادي سيستغرق الأمر 500 عام لإنفاق الأموال التي يخسرها العالم بسبب "كوفيد 19" على الاستعدادات الموصى بها، مستنتجاً بأن عائد الاستثمار هائل من الإعداد لمواجهة وباء محتمل.

17/9/2020

بعوض آسيوي يهدّد عشرات الملايين

يواجه عشرات ملايين السكان في مدن أفريقية تهديداً مصدره جنس من البعوض الآسيوي ينقل الملاريا. ويعرف هذا البعوض بقدرته الكبيرة على التكيّف مع بيئة المدن، في وقت تتركز الملاريا حالياً في أفريقيا في المناطق الريفية، بحسب دراسة جديدة. والملاريا مرض يتسبب به نوع من الطفيليات وينتقل بشكل رئيسي عبر حوالي 40 نوعاً من البعوض، وتسبب هذا الداء بوفاة حوالي 400 ألف شخص سنة 2018 أكثريتهم أطفال، خصوصاً في إفريقيا. وفي دراسة نشرتها مجلة "بناس" العلمية الأميركية، وضعت عالمة الحشرات ماريان سينكا الباحثة في جامعة أكسفورد، خريطة انتشار من نوع آخر من الحشرة يعرف باسمه العلمي "أنوفيليس ستيفينسي" وأصله من آسيا. ويتمايز هذا النوع عن سواه بأنه تعلّم استغلال خزانات المياه في المدن، ويمكنه التسلل من أي ثقب صغير ليضع فيه يرقاته. وخلصت الدراسة إلى أنّ 44 مدينة "تتكيّف بصورة كبيرة" مع الحشرة، وأنّ 126 مليون إفريقي باتوا يواجهون تهديداً جرّاء هذا النوع، خصوصاً في المنطقة الاستوائية.

الشرق الأوسط

15/9/2020

حل لغز الحاسة السادسة المغناطيسية عند الحيوانات

تستطيع السلاحف البحرية والطيور والأسماك، العودة إلى موطنها الأصلي بعد تحركها لمسافات طويلة بعيداً عنه، وهو ما يرجع لامتلاكها ما يعرف بـ "الحاسة السادسة المغناطيسية"، المضبوطة على المجال المغناطيسي للأرض. غير أن دراسية دولية تمكنت من اكتشاف سر هذه القدرة، وتوصلت إلى أن السر قد يكمن في علاقة تكاتفية بين هذه الحيوانات والبكتيريا الممغنطة (MTB)، والتي تعمل كآلية أساسية وراء الحاسة المغناطيسية في الحيوانات. والبكتيريا الممغنطة هي مجموعة متعددة من البكتيريا التي تتأثر حركتها بالمجالات المغناطيسية، وتحتوي على بلورات مغناطيسية تساعدها في الوصول إلى مناطق تركيز الأكسيجين بشكل أمثل. وقدم الفريق البحثي خلال الدراسة أدلة تشير إلى وجود الحمض النووي لهذه البكتيريا في عينات من الحيوانات، بما جعلهم يرجحون أنها قد تكون السبب في منحها هذه القدرة. وقبل ثلاث سنوات أظهر الباحثون أن البكتيريا الممغنطة يمكن استخدامها كأداة فعالة في توصيل الأدوية المحاربة للأمراض.

نداء الوطن

17/9/2020

التلوث السمعي يضعف قدرة الأسماك على مقاومة الأمراض

تواجه الأسماك المعرضة للتلوث السمعي خطراً كبيراً إزاء الإصابة بالأمراض، كما أنها تنفق بسرعة أكبر إذا ما كان هذا التعرض مزمناً. وبيّنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كارديف أن اعتماد تقنية السونار وعمليات التنقيب البحري واستخدام المحركات تشكّل مصدر "ضغط وفقدان للسمع وتغيير سلوكي وتقليص في المناعة" لدى الأسماك. ووضعت أسماك من نوع غوبي داخل خزانات وجرى إخضاعها لضجيج بمستويات متفاوتة لناحية المدة والقوة. وبعد تخدير عام للأسماك بما فيها تلك المنتمية إلى مجموعة ضابطة، استعان الباحثون بطفيلية شائعة. هذا النوع الطفيلي يتمسك بحراشف السمك ويتكاثر سريعاً ما يؤدي إلى تلف الأنسجة ويفتح الباب أمام الإصابة بالأمراض. وخلصت الدراسة إلى أن الأسماك التي أخضعت لمستوى ضجيج حاد سجلت درجات أقوى من المرض، لكن تلك التي تعرضت لضجيج مزمن "نفقت بسرعة أكبر بوضوح".