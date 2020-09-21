النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن المسؤول عن العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي زار قصر الصنوبر والتقى السفير برونو فوشيه وسأله عن إذا طرح في المبادرة الفرنسية الأسئلة الآتية:

هل جرى حصر عدد أعضاء الحكومة بـــ 14 وزيراً؟

هل تم الاتفاق في المبادرة على عدم تسلم شيعي حقيبة المال؟

هل تم التسليم بأن يتولى رئيس الحكومة وفريق رؤساء الحكومات تسمية الوزراء من المسلمين والمسيحيين؟

ولفت إلى أن "حزب الله" تلقى من الجانب الفرنسي بأن هذه الشروط لا تحتويها المبادرة.

النهار/ ابراهيم حيدر

وصف الوضع اللبناني اليوم بأنه تحت المجهر الدولي، خصوصاً بعد المبادرة الفرنسية ولا مصلحة لمحور إقليمي أن يقوم تنازلات لطرف دولي من دون أن ينتزع مكتسبات مقابلة. ورأى وجود طرف يريد أن يستثمر في المبادرة الفرنسية التي بدا إنها تترنح أمام تصلب الثنائي الشيعي.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن الحكومة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقابلها فريق من حكومة الظل في فرنسا يتابع أعمالها ويواكبها وإن كل وزارة لديها خلية رديفة من 4 إلى 5 أشخاص من فرنسا لأن الفرنسيين يعملون على الملفات الإصلاحية بها.

ونقلت عن مصادرها قولها أن التواصل الفرنسي مع "حزب الله" مستمر وإن ما يحصل على الساحة اللبنانية اليوم هو مجرد مناورات سياسية من المؤكد إنها ستنتهي إلى التسوية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

عرض للاستغراب الفرنسي حيال مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ومماطلة اللبنانيين لتفويت الفرصة لإنقاذ لبنان. ونقل عن شخصية لبنانية تأكيدها أن ما سمعه في باريس يعبر عن عمق الغضب الذي ينتاب إدارة الرئيس ماكرون حيال التعاطي اللامسؤول مع المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، وإن الرئيس ماكرون يوشك أن يستنفذ كل جهوده مع القادة اللبنانيين والتزاماً بالوعد الذي قطعه لن يتأخر في أن يطلق مواقف صادمة للبنانيين ويسمى المعطلين بأسمائهم بكل صراحة.

الديار/محمود علوش

نقل عن مصادر سياسية لبنانية قولها إن الإدارة الفرنسية لم تبذل كل الجهود لتدخل لبنان لأجل الخروج منه خالية الوفاض، وبالتالي حتى ولو اعتذر مصطفى أديب عن تولي مهمة تشكيل الحكومة، فإن الفرنسي لن يتخلى عن مهمته هنا، وسيعود ولو بصورة مختلفة إلى محاولة المشاركة في صنع القرار، تمهيدا للدخول في صلب الحياة الاقتصادية اللبنانية عبر الطاقة، الاتصالات، المرفأ، والمطار والنفط والغاز.

اللواء/غاصب المختار

نقل عن مصادر نيابية متابعة للاتصالات وشاركت في المشاورات قولها أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري وحزب الله وقوى سياسية أخرى نصحت الرئيس المكلف مصطفى أديب بعدم الاستماع إلى شغب الخارج وتوسيع مشاوراته مع القوى والكتل السياسية والنيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة، من أجل التفاهم معها على التشكيلة الحكومية. كما أضافت هذه المصادر أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعطى فرصة إضافية للرئيس أديب لإجراء مزيد من الاتصالات مع القوى السياسية، علّه يخرج معها إلى توافق ما يفتح الطريق أمام التشكيل، لكن هذه المهلة ليست مفتوحة، بل مقتصرة على أيام قليلة إضافية لمنع انهيار المبادرة الفرنسية.

الشرق/ يحي جابر

يرى أن الأنظار تتجه اليوم، وما سيحمله الأسبوع الطالع من نتائج للوساطات، التي لم تتوقف بين الأفرقاء، للدفع باتجاه إيجاد مخرج للأزمة الحكومية ينطلق من اعتبار المداورة في توزيع الحقائب، وان لم يكن هذا جزءا رئيسيا في المبادرة الفرنسية، أو إبقاء القديم على قدمه متسائلاً هل ستنجح المساعي لإطفاء السجالات الدائرة ومن وراءها من الخارج الدولي والإقليمي، وهل استجاب الرئيس المكلف لطلب رئيس الجمهورية، بالتريث والانتظار واستكمال المساعي؟