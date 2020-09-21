الوكالة الوطنية للإعلام

اتحاد نقابات أصحاب المخابز أعلن زيادة وزن ربطة الخبز 100 غرام اعتبارا من غد

أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات أصحاب المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم أن الافران ستبدا اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الاقتصاد والتجارة وزيادة وزن ربطة الخبز 100 غرام لتصبح 1000 غرام بدلا من 900 غرام وأشار ابراهيم إلى أن "سعر طن الطحين المسلم أرض الفرن 487 ألف ليرة لبنانية، على أن يتم تأمين الخميرة والسكر بالاسعار المدعومة باعتبارها عناصر أساسية في هذه الكلفة وفقا للاتفاق. وأكد أن "الافران ملتزمة بهذا الاتفاق لمدة 62 يوما بدءا من يوم الاثنين 21 أيلول. ودعا جميع الافران إلى "التزام هذا الاتفاق رغم الصعوبات التي يواجهها بعض أصحاب الافران في تأمين الخميرة والسكر بالسعر المدعوم، الامر الذي سيكبدهم خسائر مالية خلال هذه الفترة". وشدد ابراهيم على وزارة الاقتصاد والتجارة "العمل على دعم الخميرة والسكر لتصل إلى كل الافران بما يسهل تطبيق الاتفاق".

وكالة الأناضول

الأول من نوعه.. خط لسكك الحديد بين العراق وتركيا

أول مشروع للربط السككي بين العراق ودول الجوار

قال نجم الجبوري محافظ نينوى شمالي العراق، إنه سيتم المباشرة بمد سكة حديد للقطارات بين مدينة الموصل (شمال) وتركيا، في خطة لتخفيف الازدحام الحاصل على الطرق البرية. وأضاف الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، الأحد، أن "الطواقم الهندسية والفنية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث لسكة الحديد بين البلدين". والمشروع، هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا. ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد، والتكلفة الإجمالية له. ولا يمتلك العراق خطا لسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية. ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، بإقليم كردستان شمالي العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قطر تؤكد موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية الذي ينص على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وبحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة الخارجية القطرية، فقد شددت الدوحة على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والذي ينص على "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ونوه البيان إلى ضرورة "منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة"، معتبرا أنه، ومن وجهة نظر دولة قطر "الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما". وعبرت الخارجية القطرية عن أسفها من رؤية "بعض الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع". واختتم البيان بتأكيد الدوحة تقديم ما تستطيعه من الدعم "للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة".

وكالة أنباء شينخوا

إعادة فتح القاعة التذكارية لإحياء ذكرى حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا في الصين

أعيد فتح قاعة تذكارية لإحياء ذكرى حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا (1950-1953) يوم السبت في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، حيث تحتفل البلاد بالذكرى السبعين للحرب. وتعد القاعة التذكارية التي تم تجديدها وتوسيعها وتقع في مدينة داندونغ الحدودية، المتحف الوحيد في الصين الذي يضم معرضا للتاريخ الكامل لمشاركة متطوعي الشعب الصيني في الحرب. وتغطي القاعة التذكارية مساحة إجمالية قدرها 182 ألف متر مربع، وتتكون من قاعة عرض ونصب تذكاري وحديقة تعليم الدفاع الوطني، إضافة إلى قاعة بانوراما تتميز بلوحة بانورامية بطول 132.15 متر وبارتفاع 16 مترا، تصور معركة نهر تشونغتشون الشهيرة في الحرب. وتم توسيع المساحة الأرضية لقاعة العرض من 5400 متر مربع إلى 23845 مترا مربعا. وقال قونغ شاو شان نائب مدير القاعة التذكارية إنه أثناء التجديد، جمع موظفو القاعة التذكارية عناصر المعرض من جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إثراء العناصر المعروضة من أكثر من 700 قطعة بقليل، لأكثر من 1600 قطعة الآن.