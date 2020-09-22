الجزيرة - السعودية

المملكة تتسلم دفعات الزوارق الاعتراضية السريعة

تسلمت القوات البحرية الملكية السعودية أمس الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري. جاء ذلك في حفل رعاه قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي. واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

أخبار الخليج - البحرين

"العليا للثروات الطبيعية" تطلع على مستجدات عـمليات الاستكشاف وإنـتــــاج الـــغــاز الـطـبــيـــعي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الـ25 للجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي الذي عقد عن بُعد.

الاتحاد - الإمارات

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في لندن، دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني. جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومنها الصحية وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية. كما بحث ووزير الخارجية البريطاني مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران واليمن وليبيا. وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي تم توقيعها مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يدعو لإعادة النظر في النظام العالمي ليصبح أكثر تكاملاً وإنصافاً

الملك يؤكد أن التنمية المستدامة الحقيقية التي تلمس كل الشعوب أثرها أضحت حاجةً ملحة للمساعدة على تخطي أزمة كورونا وتبعاتها، شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في "قمة تأثير التنمية المستدامة"، التي يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "إعادة الضبط من أجل تنمية مستدامة". وينسجم شعار القمة مع مفهوم "إعادة ضبط العولمة".