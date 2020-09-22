الشرق/ تيريز القسيس

قالت: تقدم رئيس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل عون أمس ﻓﻲ مؤتمره اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﻤﺒﺎدرة لإﻧﻘﺎذ الوضع اﻟﻘﺎئم وﺗسهيل تشكيل اﻟﺤكوﻣﺔ، وذلك عبر إﻟﻐﺎء الطائفية من الوزارات اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺳﻴﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ رﻣﻰ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ وﺟﻪ رئيس الحكومة اﻟﻤﻜﻠﻒ مصطفى أديب ورؤﺳﺎء الحكومات السابقين، ﻣﺤﻤﻼً إياهم تعطيل ﺗﺸﻜﻴﻞ الحكومة، ﻣﻦ دون أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﻟﻤﺘﻤسك بحقيبة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. إﻻ أن اﻟﻤتابعين ﻋﻠﻰ خط اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً، أﻛﺪوا أن المسأﻟﺔ لم تعد ﻓﻲ أيدي اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وأن الجانب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ينتظر ﻣﺎ ستؤول إﻟﻴﻪ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ يجريها الجانب الروسي مع إيران.

الأخبار / نقولا ناصيف

قال إنه عندما يقول رئيس الجمهورية إن عدم تأليف الحكومة يذهب بالجميع إلى "جهنم"، ذلك يعني أن لا مرجعية دستورية يُحتكم إليها بعد الآن لحل مآزق النظام، بما في ذلك اتفاق الطائف نفسه الذي أضحى من الماضي، أو في أحسن الأحوال صار حبراً على ورق.

الجمهورية/ جورج سولاج

أوضح أن الحكومة ليس بالضرورة أن تكون حكومة تكنوقراط، لأنّ هناك سياسيين واختصاصيين أكفاء وشرفاء في كلّ الأحزاب والتيارات، وفي صفوف المستقلّين، وهم قادرون على تحقيق إنجازات ممكنة، غير أنّ المشكلة تكمن في سوء اختيار القيادات لممثليها في الحكومة، في الدرجة الأولى، وفي التعامل مع التحدّيات والاستحقاقات الكبيرة بأنانية كبرى، وفي التزام الأجندات الخارجية على مصلحة لبنان، وبالإصرار على مواصلة السياسات المجرَّبة والمدمِّرة، بلا خوف من أي محاسبة أو مساءلة. وقال اللبنانيون رهائن في وطنهم اليوم، بلا أفق ولا أمل، يحاصرهم اليأس والعجز، ومتاريس الطائفية والمذهبية. القادرون على التغيير والإنقاذ ليسوا راغبين في الإصلاح، والراغبون في الإصلاح ليسوا قادرين على التغيير والإنقاذ. نحن فعلاً في جهنم سياسية واقتصادية وصحية.

اللواء/ عمر البردان

قال إن الصورة بدت بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أشبه بورقة نعي للمبادرة الفرنسية، سوداوية أكثر من أي وقت مضى مع انسداد مخارج الحل أمام تشكيل الحكومة التي دخلت أسبوعها الثالث دون أن تلوح أي مؤشرات بإمكانية إحداث خرق ولو بسيط في الجدار المسدود، جراء رفض "الثنائي الشيعي" التنازل عن حقيبة المالية لمصلحة المداورة بين الوزارات. وهذا الأمر فاقم التعقيدات أمام الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي بات في وضع بالغ الدقة، قد يضطره في أي وقت لتقديم اعتذاره إذا ما استمرت العقبات القائمة.

اللواء/ د. مازن ع. خطاب

قال: راهن اللبنانيّون على المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون لإنقاذ بلدهم من الانهيار الاقتصادي والمالي والسياسي، إلّا أنّ المبادرة عرقلتها استمرارية الطبقة السياسيّة الحاكمة بنهج المحاصصة، بذريعة حقوق الطوائف والميثاقية، فيما يحتضر لبنان وشعبه ببطء مؤلم. وقد تمّ تمديد المهلة الزمنية المحدّدة لتشكيل الحكومة العتيدة ريثما يؤمّن لها الدّعم المطلوب داخلياً ودولياً، وفق رؤية أنّ المَخرَج من الوضع المتأزم في لبنان يكون من خلال تشكيل حكومة مستقلّة من اختصاصيين تتبنى خريطة الطريق الإصلاحية التي توافَقَ عليها الرئيس الفرنسي مع القيادات اللبنانيّة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت: عبثاً تأتي محاولة البحث عن جديد متعلق بتشكيل الحكومة الجديدة. كل الأطراف مأزومة، بعضها من التزم الصمت وآخرون آثروا تظهير مواقف تعيد تشكيل اصطفافهم السياسي. انكفأت حركة الاتصالات والمشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة بينما كان كل طرف يحاول تبرئة نفسه من إفشال المبادرة الفرنسية، التي وضعت الفرنسيين قبل غيرهم في مأزق لمحاصرتها ضمن مهل زمنية يستحيل الالتزام بها.