The Jerusalem Post

وزير الخارجية الإيراني: إن طهران مستعدة لتبادل جميع الأسرى مع الولايات المتحدة

تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بشكل حاد منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى الكبرى وأعاد فرض عقوبات على طهران فأصابت اقتصادها بالشلل.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في خطاب افتراضي أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك إن إيران مستعدة لتبادل كامل للأسرى مع الولايات المتحدة.

عاد مايكل وايت، أحد المحاربين القدامى في البحرية الأميركية، والمحتجز منذ 2018، إلى بلاده في حزيران كجزء من صفقة سمحت بموجبها الولايات المتحدة للطبيب الإيراني الأميركي مجيد طاهري بزيارة إيران. وذكر وايت إنه قد أصيب بـ COVID- 19 أثناء احتجازه.

عملت واشنطن وطهران على تبادل الأسرى، حيث أطلقت إيران سراح المواطن الأميركي Xiyue Wang ، الذي كان محتجزًا لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجسس، وأطلقت الولايات المتحدة سراح الإيراني مسعود سليماني، الذي يواجه تهماً بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.

روسيا اليوم

لبنان نحو "جهنم".. الرئيس عون يحذر

لبنان إلى جهنم.. رد صادم من الرئيس اللبناني ميشال عون بعد إعلانه تعثر تقديم الحكومة الجديدة ..

وهذا في وقت عُقدت فيه الكثير من الآمال على المبادرة الفرنسية التي يبدو أنها وصلت إلى طريق تعوّد اللبنانيون على وجهتيه فإما اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة أو تمديد التكليف مجددا .. انسداد دفع الرئيس اللبناني لاقتراح إلغاء التوزيع الطائفي للحقائب السيادية بينما تتمسك العديد من القوى السياسية بدورها في تسمية وزرائها

فإلى أي مدى يعكس خطاب عون حقيقة الوضع في لبنان؟ وما فرص إقناع مختلف الأطراف بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية؟ وهل تنتهي المبادرة الفرنسية إلى ما انتهت إليه مبادرات أخرى؟