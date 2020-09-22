الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: التصلب سيوصلنا للمزيد من التأزم وأدعو إلى إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات المسماة سيادية والمطلوب بعض الحلحلة والتضامن

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه "لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، كما أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور". وتقدم الرئيس عون باقتراح "للقيام بالخطوة الأولى في اتجاه مدنية الدولة، عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف". وكشف رئيس الجمهورية أن الرئيس المكلف قام بأربع زيارات له، ولم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، وهو لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، فيما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية. وشدد على أن "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض.

وكالة الأناضول

أردوغان: تحويل اسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة يدعم سلام العالم

في رسالة مرئية عرضت خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحويل مدينة اسطنبول ملتقى القارات إلى مركز للأمم المتحدة سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين. جاء ذلك في رسالة مرئية، الاثنين، عرضت خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية. وأشار أردوغان إلى أن منظومة الأمم المتحدة رغم أهدافها المثالية لا تسطيع منع نشوب الصراعات أو إنهائها. ولفت إلى أن الجميع يشاهد أننا لن نستطيع تجاوز التحديات الحالية من خلال كيانات تشكلت وفق احتياجات القرن الماضي. وأكد أن مجلساً (الأمن) يترك مصير أكثر من 7 مليارات إنسان تحت رحمة 5 دول لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار. ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن لتفعيل منظومة الأمم المتحدة مجدداً. وأضاف "تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل بات ضرورة للإنسانية وليس خياراً". ولفت إلى أن الإنسانية تواجه العديد من المسائل التي تهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي والمستقبل وعلى رأس تلك المسائل جائحة كورونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: قمة "أستانا" حول سوريا ستعقد في إيران عندما تسمح الظروف الصحية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "لدينا اتفاق على أن تعقد قمة أستانا القادمة في إيران بمجرد توفر الشروط الوبائية لذلك". ولفت فيرشينين إلى أن الاستعدادات للقمة قد بدأت في وقت سابق، مشيراً: "الوضع مع فيروس كورونا أدى إلى تأجيلها لحين توافر الظروف الطبيعية". وذكر فيرشينين أن قمة افتراضية لهذه الصيغة قد عُقدت بالفعل، لافتاً إلى "أنها، بالطبع، لا تحل محل القمة "الطبيعية"، لكنها دليل على فعالية صيغة أستانا وحقيقة أن الدول الضامنة لها تريد استخدام الإمكانات الكاملة لهذه الصيغة".

وكالة أنباء شينخوا

مقالة خاصة: المبادرات المقترحة من قبل الصين تحقق نتائج ملموسة في دعم التعاون متعدد الأطراف

الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للأمم المتحدة احتفالاً بالذكرى الـ75 لتأسيسها، حيث سيجتمع زعماء العالم افتراضياً للتعبير عن دعمهم للجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مجدداً على التزام الصين بدعم عمل الأمم المتحدة وتحسين نظام الحوكمة العالمي، ويوضح مفاهيم الصين بخصوص التنمية كما فعل قبل خمس سنوات، بهدف بناء مستقبل أفضل للمجتمع الدولي. وقال شي في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 إن الصين ستواصل المشاركة في بناء السلام العالمي، والمساهمة في التنمية العالمية، ودعم النظام الدولي. وفي السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات الهامة التي أعلنها الزعيم الصيني دعماً لعمل المنظمة على أرض الواقع، مما أظهر تصميم الصين على تعزيز التعددية ودعمها.