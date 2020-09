Anti-Netanyahu protests have shot themselves in the foot

الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو أطلقت النار على أقدامها

Israel posts over 40,000 new jobless since start of lockdown

إسرائيل تسجل أكثر من 40 ألف عاطل جديد عن العمل منذ بدء الإغلاق