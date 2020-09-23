الشرق الأوسط 16/9/2020

"خريص"... أكبر حقل نفط ذكي في العالم

ساهمت التقنيات المتقدمة في تحسين الكفاءة والسلامة والأداء البيئي والتقدم التفني لشركة "أرامكوا السعودية" لتكون شركة الطاقة الوحيدة المدرجة ضمن قائمة" المنارات الصناعية". وتكون خريص بهذا الاختيار المنشأة الثانية التابعة لـــ" أرامكو السعودية" التي تنضم إلى هذه القائمة المقرة من قبل "المنتدى الاقتصادي العالمي". وتضم مرافق التصنيع الزائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بعد أكبر حقل نفط ذكي في العالم يسخر التقنية المتقدمة في تحليلات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار الذكية والروبوتات.

البطالة تتفاقم في بريطانيا... و"أفق غائم"

أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدء فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في (آذار) نتيجة تضرر عدد من القطاعات بشدة من الأزمة. وسجلت نسبة البطالة زيادات نسبتها 4.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في (تموز) مقارنة بنسبة 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاءات. ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر القادمة فيما تنهي الحكومة في (تشرين الأول) برنامج إعانات البطالة الجزئية والذي تدفع بموجبه قسطاً كبيراً من أجور قرابة 10 ملايين عامل وموظف. وينعكس التراجع الكبير في الوظائف على قطاع السلع الغذائية الذي يوظف الآف العمال، مع تحول الناس للتسوق على الإنترنت بسبب مخاوف كوفيد – 19

الشرق الأوسط 17/9/2020

ترمب يلوّح برد على حكم "التجارة العالمية لصالح الصين"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين؛ لكنه سينظر فيه. وأعاد ترمب التأكيد على أنه ليس من المعجبين بمنظمة التجارة، التي قالت إن الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوماً بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترمب ضد الصين. وبسؤاله عن القرار لدى مغادرته البيت الأبيض، قال ترمب إنه لم يطلع عليه. وتابع: "سيتعين علينا إذن عمل شيء ما حيال منظمة التجارة، لأنهم سمحوا للصين بأن تفلت بجريمتها. وعلى الجانب الآخر، رحبت الصين بقرار منظمة التجارة العالمية الذي أعلنت فيه أن العقوبات الأميركية المفروضة على السلع الصينية في 2018 كانت "غير متوافقة" مع قواعد التجارة الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن الصين "تثمن الحكم الموضوعي والعدل"، وأن القرار يظهر أن "الولايات المتحدة هي التي تنتهك القواعد الدولية حقاً" و"تتخلى" عن المنظمات الدولية عندما لا تخدم المصالح الأميركية.

الشرق الأوسط 21/9/2020

مودعو البنوك اللبنانية يراكمون الخسائر ويخشون الأسوأ

يلتقط المودعون في البنوك اللبنانية من مقيمين وغير مقيمين، بانتباه مشوب بالقلق الشديد، أي خبر محلي أو أي إشارة خارجية تتعلق بمصير مدخراتهم المحسوبة و"الممنوعة من الصرف" الاعتيادي عبر إخضاعها لسلسلة قيود لجأت إليها إدارات المصارف، حتى يفصل مجلس النواب بمشروع قانون ضوابط الرساميل، (Capital control) وهو أحد الشروط التي تضمنتها المبادرة الفرنسية ويلح عليها خبراء صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن السلطة النقدية ستمنع إفلاس أي مصرف وستحافظ على أي مصرف وستحافظ على الحقوق المتوجبة للعملاء عبر التدخل المباشر بالإدارة حتى في حال تعذر الالتزام بزيادة الرساميل المطلوبة. وعلى أرض الواقع، يتكبد المودعون خسائر حقيقية وتراكمية من دون الحاجة إلى أي اقتطاع إضافي ما دام الامتناع عن الصرف أو تكييفه وفق إرادة المصرف قائماً، ولا يستظل بقانون نافذ. ومن المرتقب تفاقم مشكلة أكبر ذات أبعاد صحية واجتماعية، باعتبار أن جزءاً كبيراً من المدخرات المحررة بالليرة يعود إلى توظيفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى البنوك وفي سندات الخزينة ومستحقاته لدى الدولة والقطاع الخاص.

الحكومة البريطانية مطالبة بــ" تحفيز ثورة تكنولوجية"

ذكر رئيس بنك إنجلترا، الخبير الاقتصادي، أندي هالدان، أن الحكومة البريطانية يجب أن تتخذ إجراء لتحفير ثورة تكنولوجية ستؤدي إلى اقتصاد" أسرع وأذكى" وتجهيز الشركات لعالم ما بعد وباء فيروس" كورونا". تأتي التوصية السياسية النادرة قبل أسابيع فقط من كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك عن ميزانيته ومراجعة الإنفاق لإنقاذ الوظائف وإحياء الاقتصاد المتضرر بسبب فيروس " كورونا".

وقرر بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي، في الوقت الذي بدأ فيه صناع السياسة النقدية في البنك تقييم إمكانية اللجوء إلى الفائدة السلبية في ظل المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس " كورونا" المستجد وتزايد احتمالات ارتفاع معدل البطالة.

نيجيريا تعتمد على الغاز الطبيعي بدل البنزين لتخفيف تداعيات إنهاء دعم الوقود

تعتمد نيجيريا على مركبات تعمل بالغاز لمساعدتها في تقليص الاعتماد على الغازولين وتحسين إنجازاتها بشأن المناخ، فيما تخفف من تداعيات إنهاء عقود من نظام مكلف لدعم الوقود. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، بعد أن أنهت الحكومة الدعم، وتهدد النقابات العالمية في البلاد بتنظيم إضراب عام. وبعد تسجيل خسائر نسبتها 60 في المائة في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، يصر الرئيس محمدو بوهاري، على أن القرار لا يمكن تغييره. ونيجيريا، هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تعتمد على صادرات النفط الخام للحصول على حوالي 90 في المائة من داخلها من النقد الأجنبي، و 50 في المائة من إيرادات الحكومة. يأتي ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عامين، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء في غرب نيجيريا بشكل أساسي.

الشرق الأوسط 22/9/2020

أغنى 1% في العالم يتسببون بغالبية الانبعاثات الكربونية

أفاد تقرير نشرته منظمة أوكسفام، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن أغنى واحد في المائة في العالم مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات الكربون التي ينتجها نصف سكان العالم الأكثر فقراً. ودعت أوكسفام إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية. ويركز التقرير على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة بين عامي 1990 و2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. ووجد الباحثون أن أغنى واحد في المائة- 63 مليون شخص كانوا مسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة. ويصنف أكثر الغازات المسببة لمفعول الدفيئة جراء الأنشطة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون، غير أن قدرته على التسخين الدفيئي أعلى بـ28 مرة لكل كيلوغرام مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون على مدى مئة عام. وقد سجلت مستويات تركيزه في الغلاف الجوي ارتفاعاً فاق الضعف منذ الثورة الصناعية وبات مسؤولاً عن 23 في المائة من الاحترار المناخي المتأتي من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.