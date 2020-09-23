اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية عليمة قولها بأن ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن تصيب شظاياه أبداً تفاهم مار مخايل، مؤكدة أن هذا التفاهم قائم على الاستحقاقات الاستراتيجية وبالتالي فإن الخلاف حول أي أمر تفصيلي داخلي لن يفسد في الود قضية، أما بالنسبة لما يُحكى حول إمكانية سقوط المبادرة الفرنسية، فإن هذا الأمر مستبعد أيضاً حيث أن باريس ورغم ما تواجهه مبادرتها فإنها مستمرة وهي ليست في وارد التراجع، خصوصاً وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخذ عهداً على نفسه في بذل كل ما يمكن في سبيل تجنيب لبنان الانزلاق باتجاه المجهول، وهذا الموقف نابع من أمرين: الأوّل محبة الفرنسيين للبنان على اعتبار أن فرنسا هي الأم الحنون له، وثانياً من منطلق المصلحة الفرنسية في أن يكون لها موطئ قدم في الشرق الأوسط، ولبنان يُشكّل لها بالنسبة لهذه الغاية الأرض الخصبة والبيئة الحاضنة التي تجعلها تنجح في ذلك.

الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن اتصالات الساعات الماضية أعادت الأمور إلى نقطة الصفر جراء الصراع الحاصل على حقيبة المال، بعدما كانت اتصالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدّت إلى حلحلة هذه العقدة، على أن تبقى في عهدة الشيعة، وبعدها تحصل المداورة، ولكن حتى الساعة، فإن المعطيات تشير إلى أن المسألة خرجت عن مسارها من نادي رؤساء الحكومة السابقين إلى أبعد من ذلك بكثير، وعلى هذه الخلفية حلّ تريّث جديد لإعطاء الفرصة للرئيس المكلّف مصطفى أديب، بغية إجراء المزيد من الاتصالات، بينما ثمة من يشير إلى أن هنالك تعديل قد يدخل على المبادرة الفرنسية، بغية تدوير الزوايا مع كل الأطراف، إذ توصل الرئيس الفرنسي إلى أن التعهدات التي أعطيت له من كل المكونات اللبنانية إنما هي بمثابة أوهام، وبالتالي، فإن التعاطي يجب أن يكون مغايراً معهم، ووفق آلية جديدة، وربما سيحدث ذلك في وقت قريب جداً، على اعتبار أن اعتذار أديب في حال إخفاقه في عملية التأليف، فذلك لا يعني أن المبادرة الفرنسية سينتهي مفعولها.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن الوزير السابق زياد بارود قوله وجود أزمة نظام مزمنة تزايدت مع التعديلات التي شهدها الطائف، ولذا فالمطلوب ورشة دستورية لمقاربة كل تلك الثغرات، كما أننا بحاجة إلى انتقال للسلطة بشكل أكثر فعالية، إذ ليس من المنطق الكلام عن تغيير نظام فيما الأولوية اليوم لحكومة إنقاذية.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن المصادر السياسية قولها إنّ الظروف التي فرضت استقالة الحكومة لجهة الضغوطات التي كانت تتعرض لها والخلافات التي نشأت بين مكوناتها، تحول دون إعادة تزخيم نشاطها من جديد لملء الشغور الحاصل. ولهذا يكتفي رئيسها بالقيام بما تسمح به النصوص والقوانين لتسيير شؤون الدولة بالحدّ الأدنى الممكن.

النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر سياسية إشارتها إلى وجود اتصالات حصلت بعيداً عن الأضواء ومن خلال دائرة ضيقة جداً سياسياً وروحياً لتجاوز الصراع المستجد بين المرجعيات الدينية والمخاوف من تحوله إلى اشتباك قد يصل إلى الشارع.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إن موقف الرئيس سعد الحريري سيقدم انتصاراً للثنائي الشيعي من دون أن يعني ذلك أنه قد تتشكل حكومة يمكن أن تحدث تقدماً على صعيد إنقاذ البلد.