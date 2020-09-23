the Jerusalem post

تسعى مصر والإمارات إلى أن تكونا "ركائز الاستقرار" في الشرق الأوسط

القاهرة تطالب بوضع حد لـ "تفكيك الدول" في المنطقة في الأمم المتحدة وتوقع على اتفاقية شرق البحر المتوسط للغاز. دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي إلى مواجهة الإرهاب الذي "يسعى لتفكيك الدول القومية"، وفق ما أوردته صحيفة العين الإخبارية على الإنترنت. وقد وجهت تعليقاته في الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي، وحثت على الأمن والسلام. إن موقف مصر فريد من نوعه من حيث أنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وتحاول أيضًا منع المسلحين المدعومين من تركيا والأسلحة من التدفق إلى ليبيا. دعمت القاهرة خليفة حفتر والحكومة الليبية في بنغازي ضد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها. في العام الماضي، أدى الدعم التركي المتزايد لطرابلس إلى تصعيد الصراع وأدى إلى انتكاسات لحفتر. وضعت مصر بدورها خطوطًا حمراء في سرت على الساحل الليبي ، وأدخلت وقفًا هشًا لإطلاق النار. سعت مصر إلى إعادة الدول القومية القوية إلى المنطقة في أعقاب الربيع العربي. وهذا يعني العودة إلى سياسات أكثر استبدادية. وترى القاهرة وحلفاؤها في الرياض وأبو ظبي أن أنقرة وطهران هما مصدران لعدم الاستقرار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، توقعت مصر ان تنضم إلى قبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.

y net

قبرص قلقة من وصول 4 قوارب لمهاجرين إلى الجزيرة في غضون 48 ساعة

قالت الشرطة القبرصية، نهار الأحد، إن أربع سفن ظهرت قبالة الساحل الشرقي والجنوبي لقبرص خلال اليومين الماضيين وعلى متنها ما يقارب 123 مهاجراً، وسمح لنحو نصفهم بالنزول. لا يزال حوالي 21 مهاجراً على متن قارب ينحرف قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لقبرص نتيجة خلل في المحرك. وقالت الشرطة إن ثلاث نساء وتسعة أطفال نُقلوا في وقت سابق من القارب إلى مستشفى قبرص كإجراء احترازي. صعد نحو 33 مهاجراً على متن قارب اعترضته الشرطة على بعد 22.5 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي بعد ظهر يوم السبت على متن سفينة أخرى استأجرتها السلطات القبرصية لإعادتها إلى لبنان. أبرمت قبرص ولبنان العضوان في الاتحاد الأوروبي اتفاقية للحد من وصول القوارب المحملة بالمهاجرين إلى الجزيرة. صادفت الشرطة يوم الجمعة مركبًا صغيرًا يبحر قبالة مدينة لارنكا الساحلية وعلى متنه خمسة مهاجرين. واصل القارب الإبحار في اتجاه غير محدد. في هذه الأثناء ، كان 51 مهاجراً في مركز استقبال بعد أن وصل قاربهم من لبنان إلى شاطئ صخري يوم السبت على طول الساحل الشرقي للجزيرة داخل منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة تفصل شمال الجزيرة المنقسمة عرقياً عن الجنوب القبرصي اليوناني المعترف به دولياً. وقال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس لقناة ألفا الإخبارية الخاصة إن اجتماعاً عاجلاً سيعقد يوم الاثنين لتقييم الوضع. وقال إن مركز استقبال المهاجرين في قبرص وصل إلى حدوده القصوى وسط مخاوف بشأن الالتزام بالبروتوكولات الصحية لمنع انتشار COVID-19.

روسيا اليوم

الخارجية الفرنسية: على القوى السياسية اللبنانية الاختيار بين تعافي بلدها أو انهياره

دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة دون أي إبطاء، محذرة من أن بديل تعافي لبنان سيكون انهياره. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ لبنان تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بينوكانت الخارجية الفرنسية قد دعت القوى السياسية في لبنان لاستعجال تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، مشيرة إلى أن لبنان يمر "بأزمة غير مسبوقة". يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد زار لبنان مطلع سبتمبر الجاري، وأعلن أن زعماء القوى السياسية في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة جديدة بحلول 15 أيلول".