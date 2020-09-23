الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري: مرة جديدة أتخذ قراراً بتجرع السم وقررت مساعدة أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية يختاره هو

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي: "بعد الكارثة التي حلت بعاصمتنا بيروت وكل لبنان، نتيجة انفجار المرفأ، وقع اللبنانيون بحالة يأس وضياع مع شعورهم بغياب الحكومة، فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثغرة في الجدار المسدود، فقام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع أمام القوى السياسية كافة مبادرة وحيدة وأخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، ونزولاً عند مطالبة العديد من القوى السياسية والنيابية لي، بأن أرشح رئيساً لتشكيل الحكومة الجديدة، توافقت مع رؤساء الحكومة السابقين على اسم الدكتور مصطفى أديب، الذي حاز على أكثرية كبيرة من النواب لتشكيل حكومة مهمة، حددت معاييرها ومسودة بيانها للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية العاجلة بشكل صريح، فإنني قررت مساعدة الرئيس أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي.

وكالة الأناضول

الرئاسة التركية تنظم مؤتمراً حول رؤية أنقرة للتعاون شرق المتوسط

تنظم الرئاسة التركية في 24 أيلول الجاري، مؤتمراً حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرقي المتوسط، وتأثيراتها على النظام الدولي. وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن رئيسها فخر الدين ألطون سيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وستشهد الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان "رؤية تركيا للعدالة والتعاون شرقي المتوسط"، إلقاء كلمات من قبل نائب وزير الخارجية ياووز سليم قران، ونائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، إضافة إلى البروفسور تشاغري أرهان، عضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة. وأشار البيان إلى أن الجلسة الثانية تشهد إلقاء كلمات من قبل مستشارة الرئيس غولنور آيبت، والباحث في معهد "هودسون" مايك دوران، إضافة إلى رئيس مؤسسة "Jamestown" غلين هاورد، سيتناولون خلالها انعكاسات تعاون عادل شرقي المتوسط على النظام العالمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: اقتراحنا بإقامة "ممرات خضراء" للتجارة دون حروب تجارية وعقوبات أصبح مهماً في الوقت الراهن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتراح موسكو إنشاء "ممرات خضراء" للتجارة دون حروب تجارية وعقوبات، أصبح الآن ذا أهمية خاصة. قال بوتين خلال خطابه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "أود أن ألفت الانتباه مرة أخرى إلى الاقتراح الروسي المتعلق بإنشاء ما يسمى بـ"الممرات الخضراء" الخالية من الحروب والعقوبات التجارية، في المقام الأول للسلع الأساسية والأغذية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية، المطلوبة على وجه التحديد لمكافحة الوباء... بشكل عام، إن المقاصة وتحرير التجارة العالمية من الحواجز والحظر والقيود والعقوبات غير المشروعة، يمكن أن يساعد بشكل جيد في استعادة النمو العالمي وتقليل البطالة".

وكالة أنباء شينخوا

السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي يدعو لنهج تعاوني ومنفتح في العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي

دعا تشانغ مينغ رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، لنهج تعاوني ومنفتح وإيجابي للسعي لإيجاد حلول للمشاكل بين الجانبين. قال تشانغ "يقول البعض إن أوروبا منفتحة تماماً بالفعل وإن الكرة في ملعب الصين لإعادة توازن العلاقات الاقتصادية والتجارية. وحتى الآن، يحتاج الجانبان إلى التحرك في نفس الاتجاه وعدم التوقف أو حتى التراجع، لتعزيز بيئة تنظيمية منفتحة وعادلة وغير تمييزية". أدلى السفير بهذه التصريحات في كلمته التي ألقاها في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، وبعد ذلك علق على أسئلة حول عدد من القضايا التي تم إثارتها خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين. قال تشانغ للمشرعين إن مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي تسارعت بشكل واضح. "وحقق الجانبان تقدماً ملحوظاً في قضايا من أجل تكافؤ الفرص وعززا الجهود لإيجاد توافق محتمل بشأن دخول السوق وتحقيق تنمية مستدامة".