من المستفيد من صفقة النفط الأمريكية في شمال شرق سوريا؟ - كينيث أر. روزن - 18/9/2020

يُعتبر تقويض الولايات المتحدة في دير الزور بمثابة "التصرف السائد" بالنسبة لهذه الدول الثلاث. فقد قطعت تركيا خطوط المياه عن المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، وتواصل الدوريات الروسية مضايقة أفراد القوات الأمريكية بوتيرة متكررة لدرجة جاء في تقرير مفتش عام وزارة الدفاع المقدّم إلى الكونغرس أن "الفريقين اعتادا إلى حدّ كبير على تحركات وسلوك الآخر". وأشار التقرير نفسه إلى أن القوات الروسية تسعى إلى تجنيد ميليشيات محلية لتنفيذ دوريات، بما يتماشى مع استراتيجيات الميليشيات المدعومة من إيران الرامية إلى التقرّب من قادة القبائل من أجل إضعاف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" التي حرّرت هذه المناطق من سيطرة "داعش" في ربيع العام 2019. وفي حين أن التنظيم بذاته "لا يصعد من جديد"، فإن جهات فاعلة غير حكومية أخرى تفعل. وبالتالي، إن الكشف عن الاستثمار الأمريكي في المنطقة ليس مضمون النتائج وليس خاليًا أيضًا من الأثمان وعليه، يرى أكراد سوريا حتى في اتفاق النفط هذا وعدًا أمريكيًا آخر قد لا يتمّ الوفاء به. وصحيح أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يبيّن قدرة الولايات المتحدة على احترام التزاماتها تجاه حلفائها على المدى الطويل حول العالم، غير أن إمكانية أن يحقق الاتفاق هذا الغرض غير أكيدة. فلم تصل أي معدات إلى المنطقة ولم تبدأ عمليات الحفر بعد. ويجعل عدم التحرك هذا سكان "روج آفا" الأكراد يتساءلون ما إذا كان الاتفاق مجرد وعد آخر تطلقه الولايات المتحدة ولا تفي به. ويبقى أن نرى ما إذا كانت أمريكا مستعدة لتنفيذ الاستثمارات والالتزامات الضرورية من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات بينها وبين أكراد سوريا.

المناطق الحدودية في الجزائر: بلد قائم بذاته - دالية غانم – 18/9/2020

لايزال تشكيل الدولة في الجزائر عملية متواصلة، وخير دليل على ذلك الوضع في المناطق الحدودية الشمالية الشرقية من البلاد. ومع سماح المسؤولين الجزائريين في هذه المناطق بتهريب الوقود وبعض السلع الأخرى عبر الحدود مع تونس، ومع تبديد المهربين للتهديدات الأمنية حتى وهم يقومون بتجارتهم غير المشروعة، فإن هذين الطرفين اللذين يفترض أنهما خصمان، يكملّان في الواقع بعضهما البعض. تعي الحكومة الجزائرية أن من شأن فرض حل صارم يتمحور حول الأمن على المعضلة التي تواجه، أن يخلّ بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الحدودية. ثمة "عقلانية البدائل" وراء منح المهربين مهلة للقيام بأعمالهم غير المشروعة بعبارة أخرى، تدرك الدولة أن الجهات شبه المستقلة قد أنشأت نظاماً اقتصادياً أكثر انسيابية وفعالية من اقتصادها، وأنها تتمتع بنفوذ اجتماعي كبير. الإدراك الأكبر لدى الحكومة هو أنه على الرغم من الدفع المستمر منذ عقود نحو المركزية من جانبها وأسلافها، فإن الدولة لاتزال مجزأة. ونتيجة لذلك، يبدو أن القلق في الجزائر العاصمة تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ضمان. هذا التحول من جانب الحكومة يثير عدداً من الاحتمالات، اثنان منها واضحان: الأول، هو إقامة منطقة حرة مع تونس. سابقا، كان في وسع المهربين في آن القيام بنشاطاتهم علناً وعدم تجشّم الرسوم الجمركية، ما كان يزيل الحاجة إلى التجارة غير المشروعة. وفي الوقت نفسه، مثل هذه المبادرة قد تمكّن الحكومة من تكثيف نشاطها في المنطقة والحفاظ على الاتساق بين الجزائر العاصمة والمناطق الحدودية. ثمة احتمال آخر تقوم بموجبه السلطات المحلية بموافقة الحكومة المركزية بتعميق علاقاتها مع المهربين وزيادة انخراطهم في جهود الدولة لضمان الحدود. وهذا قد يتضمن بلورة أدوار مجزية في مجال المراقبة وجمع المعلومات. مثل هذا الحل يوفّر ميزة الاستمرارية بشرك أن تكون ثمة ترتيبات فعالة واضحة قيد العمل ويمكن لها أن تتحسّن قدما. بهذا المعنى، سيدشّن ذلك الحصيلة المنطقية للعلاقة المأسسية غير الرسمية بين المهربين والدولة.