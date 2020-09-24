لبنان الحر

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب جورج عقيص إلى أن "اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ ​بيروت​ ودعم إعادة إعمارها الذي أقريناه في اللجنة الفرعية ، هدفه منع استغلال المرحلة العصيبة في المناطق المتضررة، ومنع أعمال بيع المنازل التي تتضمن غبن واستغلال من بعض المصطادين في الماء العر، وتغيير وجه بيروت".

صوت لبنان

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، النائب السابق ​وليد جنبلاط​ إلى أن مبادرة رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ تفتح مجالاً كبيراً للتسوية وتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ولم أقل أن اتصالي بالحريري من باريس لم يكن إيجابياً بل كان هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن اليوم نتحدث عن المبادرة الإيجابية، ولا نريد أن ندخل بسجال مع رؤساء الحكومات السابقين".

radio orient

اعتبر القيادي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​، أن "الموقف الذي أطلقه رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ مساء أمس هو بالتفاهم مع المبادرة الفرنسية وتجاوب مع طلب فتح كوة في الحائط المسدود، بعدما تشاور مع رؤساء الحكومات السابقين، فصحيح أن هؤلاء تنصلوا مما طرح لكن تم التشاور والحريري أخذ على عاتقه هذا القرار كمحاولة أخيرة بطلب مباشر من الجانب الفرنسي في محاولة لإمكانية إنجاحها".

اذاعة النور

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "لبنان في أزمة غير مسبوقة؛ تراكمات انفجرت دفعة واحدة، ركود قاس بسبب الوضع الاقتصادي، أضيفت إليه أزمة كوفيد-19 وتداعياتها، وأخيراً جاءت كارثة انفجار المرفأ لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير؛ ويضاف إلى كل ذلك أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات".

صوت المدى

لفتت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ إلى أنه "نفتخر اليوم بانعقاد الجلسات القضائية الكترونياً لدى ​محكمة الجنايات​ في ​بيروت​، وقريباً في ​الشمال​، بعدما باشرنا بها منذ شهر آذار في جميع دوائر التحقيق في ​لبنان​ وسنعمل جاهدين كي تنسحب تدريجياً على كافة المحاكم الجزائية وفي سائر المناطق اللبنانية".