الجمهورية/ جوني منير

كتب عن المساعي الحاصلة لتأليف الحكومة، معبراً ان الظروف الحالية لا تسمح بالانزلاق في فوضى أمنية وعسكرية، بل أن الفوضى الناتجة من الانهيارين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سياسية هاتفة قد تدفع الى الذهاب للبحث عن صيغة حكام جديدة تظل لبنان لعشرات السنين المقبلة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

كشف عن أن باريس أبلغت إلى المعنيين قبل أيام تفهمها لمطلب الثنائي الشيعي في شأن وزارة المال، وهذا التفهم دفع بالرئيس سعد الحريري الى اعلان مبادرته استجابة لارادة باريس التي وصفها بأنها مبادرة شجاعة من جهة لمصلحته المستقبلية وطموحه بالعودة الى السرايا الحكومية في مرحلة لاحقة.

اللواء/ عمار نعمة

وصف مبادرة الرئيس سعد الحريري، ودعوته لان تكون وزارة المالية للمكون الشيعي، بأنها بمنزله الحل والمخرج المناسب من المأزق القائم، كما انها ستؤدي الى عرقلة مساعي من يريد فتح الباب مشرعاً أمام تغيير الصيغة في نظام مترغ قد يؤدي الى خراب البلد.

النهار/ مجد بو مجاهد

أشار إلى ان رئيس الحكومة الملكف مصطفى اديب متمسك بخمس نقاط لا يمكن التراجع عنها في عملية تشكيل الحكومة ويمكن ان ترسم مشهد التأليف بوضوح وهي: اختيار فريق حكومي من اصحاب الجدارة والكفائة. اختيار شخصيات غير حزبية سمية الوزراء واختيارهم بنفسه، تتميز المسودة الحكومية بأنها مستعله وسيغيب عنها مصطلح الثلث المعطل للمرة الاولى منذ اتفاق الدوحة. تتألف المسودة الحكومية من 14 وزيراً.

النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادر سياسية قولها ان مطالب الثنائي الشيعي لن تقتصر على وزارة المال بل ان العقدة الثانية ستتمسك بالمطالبة بحق تسمية الوزراء الاخرين وحقائبهم، مشيرة إلى ان مبادرة الرئيس سعد الحريري ستنجح في كسر جمود التأليف وتحريك مياهه الراكدة.

الديار/ على ضاحي

توقع ان يصار الى تشكيل الحكومة قبل الاحد المقبل وان تكون من 18 وزيراً. ولفت الى ان الوزارات السياسية ستبقى على حالها، الداخلية للسنة، والمالية للشيعة، والدفاع والخارجية مع الرئيس ميشال عون، مضيفاً ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ركز على اقناع الرئيس سعد الحريري بالقبول بأن سيتولى حقيبة مجلس النواب والرئيس المكلف مصطفى اديب مسألة الاسم وان يكون اختصاصياً وغير حزبي.