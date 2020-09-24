روسيا اليوم

مادورو يدعو دول العالم للتحرك ضد عقوبات واشنطن

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نداء إلى "الدول المدافعة عن السلام" من أعضاء الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب. وقال مادورو في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضاً بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم". من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء... إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية" بشأن الوضع في فنزويلا". يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

ترامب يقول إن اليهود "موجودون فقط لأنفسهم"

جاءت الاقتباسات في مقال مطول نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين مجهولين يصفون كيف تعامل ترامب مع العرق في محادثات خاصة، ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض قول الرئيس دونالد ترامب بعد محادثات مع نواب يهود إنهم "يلتزمون ببعضهم البعض" وأنهم "فقط من أجل أنفسهم"، جاءت الاقتباسات في مقال مطول نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين مجهولين يصفون كيف تعامل ترامب مع العرق في محادثات خاصة. لم تضيف صحيفة بوستسياقًا إضافيًا إلى هذين الاقتباسين الجزئيين باستثناء القول بأنه من خلال "التمسك ببعضها البعض" ، بدا أن ترامب يعني أن ولاء اليهود لبعضهم البعض يتجاوز كل الآخرين. تردد العديد من الرسائل المقتبسة صدى الملاحظات التي قالها ترامب علنًا ، ربما بعبارات أقل فظاظة. في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 ، قال للمانحين اليهود الجمهوريين ، "لن تدعموني لأنني لا أريد أموالكم. تريدون السيطرة على سياسييكم ". قال ترامب في يوم الاحتجاج ، الذي قتل فيه أحد المتظاهرين وأصيب 20 آخرين ، إنه كان هناك عنف من "عدة جهات" ، على الرغم من أن العنف جاء بأغلبية ساحقة من جانب العنصريين البيض. وشككت متحدثة باسم البيت الأبيض في التوصيفات التي نشرتها الصحيفة. وقالت: "سجل دونالد ترامب كمواطن عادي وكرئيس كان سجلاً في الكفاح من أجل الإدماج والدعوة إلى معاملة متساوية للجميع".