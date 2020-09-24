الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة: لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة للنازحين ونجدد الالتزام بال 1701

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عبر تقنية "الفيديو"، انه "كان لمساعدتكم وقع إيجابي كبير على بلدنا وشعبنا، أكان على المستوى العملي عبر تأمينكم الكثير من الاحتياجات الطارئة طبيا وغذائيا ومواد إعادة البناء. أضاف: "بيروت اليوم تحاول النهوض من بين ركامها، وهي، بتضامن كل اللبنانيين وبدعمكم، ستلملم جراحها وتنهض كما سبق ونهضت مراراً عبر التاريخ. لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين، وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا خصوصاً بعد أن أصبحت آمنة بمعظمها، كما ويطالب بمساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرتها لعودة النازحين، خصوصاً وأن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر فأكثر للعودة". أضاف: "وفي السياق يجدد لبنان التزامه تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، إيماناً منه أن ذلك سوف يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني مما ينعكس استقراراً في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيداً. وعليه، يكرر لبنان مطالبته المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيام بموجباتها الكاملة في هذا المجال ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وكالة الأناضول

الناتو: المحادثات الفنية بين تركيا واليونان حققت "تقدما جيدا"

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن المحادثات الفنية بين تركيا واليونان، حول شرق البحر المتوسط، "حققت تقدماً جيداً". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ عقب لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقر الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأشار ستولتنبرغ إلى استمرار المحادثات الفنية بين تركيا واليونان، لبحث سبل فض النزاع شرق المتوسط، مضيفاً أنه جرى عقد عدة اجتماعات حتى اليوم، وتم تحقيق تقدم جيد فيها. وأوضح أن الاجتماعات الفنية هي عبارة عن لقاءات عسكرية فنية، وأن المساعي الدبلوماسية الألمانية لحل الخلاف بين الجانبين، تعد بمثابة المكملة للقاءات التركية اليونانية. ولفت إلى أن جهود ألمانيا، أسفرت الثلاثاء، عن اتفاق تركيا واليونان للبدء بالمحادثات الاستكشافية مجددا، معربا عن امتنانه من الأمر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبراء: خطاب بوتين اليوم استراتيجي ويحمل طابعاً رمزياً

أكد محللون سياسيون، أن خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المجلس الفدرالي كان إستراتيجياً ومنطقياً ويحمل طابعاً رمزياً، مطلقاً موسماً سياسياً جديداً في البلاد. وقال المحلل السياسي، مارات بشيروف، لوكالة "سبوتنيك" معلقاً على خطاب الرئيس أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي: " الرئيس ثابت تماماً في تنفيذ برنامج تعديل الدستور الذي صوتنا له في الصيف. والاجتماع مع أعضاء المجلس كان مخصصاً بشكل أساسي لجوهر هذه التعديلات". وأكد بشيروف، "أن خطاب الرئيس لم يكن متوقعاً بقدر ما كان منطقياً من وجهة نظر الموضوعات التي تم طرحها، كقضايا الساعة المتعلقة بالسياسة الاجتماعية وإصلاح الحكومة في البلاد". وأوضح بشيروف، أن "يمكننا أن نقول أن هذا الخطاب هو رسالة موجهة ليس فقط لأولئك الذين كانوا في القاعة، ولكن أيضاً إلى جميع المهتمين بهيكل الدولة الروسية بشكل عام". من جانبه قال المحلل السياسي، ألكسندر كونكوف، أن خطاب بوتين أصبح رمزاً لبداية موسم سياسي جديد في البلاد.