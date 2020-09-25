الجمهورية 21/9/2020

بوسطن يغلب ميامي ويقلّص الفارق في النهائي

عوّض بوسطن سلتيكس بدايته المخيبة في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية مع ميامي هيت مقلصاً الفارق الى 1-2 بفوزه عليه 117-116 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، المقامة مبارياته الإقصائية في أورلاندو، فيما تفادى بوسطن تأخره 0-3، وهي نتيجة لم ينجح أحد بقلبها في تاريخ الأدوار الإقصائية.

فينياليس ينتصر في رومانيا

حقق درّاج ياماها الاسباني مافريك فينياليس فوزه الاول لهذا الموسم ضمن فئة "موتو جي بي" في بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما انهى جائزة ايميليا رومانيا الكبرى، المرحلة السابعة، في المركز الاول ما جعله على بعد نقطة فقط من الصدارة.

الجمهورية 22/9/2020

هاليب تفكّ العقدة وتُتوّج بطلةً لـ"روما"

تخلّصت الرومانية سيمونا هاليب، المصنّفة ثانية عالمياً، من عقدة نهائي دورة روما في كرة المضرب، إحدى دورات الـ"برميير" الـ 5 عند السيدات والألف نقطة للـ "ماسترز" عند الرجال، وأحرزت اللقب للمرة الأولى في مسيرتها، مستفيدةً من انسحاب بطلة العام الماضي التشيكية كارولينا بليشكوفا بداعي الإصابة في فخذها الأيسر.

واغيه إلى باوك وفيدال في ميلانو

أعار نادي برشلونة الإسباني ظهيره الأيمن السنغالي موسى واغيه إلى باوك سالونيكي اليوناني لموسم واحد، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

نداء الوطن 24/9/2020

سيميدو إلى ولفرهامبتون

إنتقل مدافع المنتخب البرتغالي لكرة القدم نيسلون سيميدو من برشلونة الإسباني إلى ولفرهامبتون الإنكليزي لمد ثلاث سنوات، في صفقة تصل إلى 40 مليون يورو.

3 مرشحين لـــ" أفضل لاعب في أوروبا"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يويفا" القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في " القارة العجوز" عن الموسم الماضي، وضمت ثنائي بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، الهداف البولوني روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير، إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنكليزي.