TL

يتراقص الوضع الحكومي على حبال محلية بين حقيبتي المالية والطاقة، مشدوداً إلى اتصالات فرنسية مع واشنطن لوقف المزيد من العقوبات على لبنان ولوقف العقوبات في الوقت نفسه على طهران، وفي معلومات متداولة أن الثنائي الشيعي تلقى إشارات إيرانية بتسهيل التشكيل الحكومي وسط اكتمال أسماء الشخصيات المرشحة للتوزير.

المنار

التطور الأبرز كان لقاء الخليلين مع الرئيس المكلف، ورغم أنه لم يتطرق إلى الأسماء الوزارية لكنه بحث في مبدأ التسمية، حتى وصفته مصادر للمنار باللقاء الصريح، وللحديث تتمة.

nbn

عادت الحرارة إلى خطوط الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. اجتماع لساعة من الوقت بين الرئيس المكلف مصطفى أديب والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل كانت أجواؤه إيجابية وفق معلومات الـ NBN... لكن للبحث صلة.

mtv

"عندما يلتزم قادة لبنان التغيير فإن الولايات المتحدة الأميركية ستقدم المساعدات اللازمة." بهذه العبارة وصف مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد هيل طريقة التعاطي الأميركية مع الواقع اللبناني.

NTV

إذا كان الثنائي لم تصدر عنه أي مواقف ولا أي بيانات رسمية تقود إلى رفض مبادرة الرئيس سعد الحريري. فإنه في المقابل لم يقدم ما يسرع التأليف، وظلت الحكومة عالقة بين فكيه وسط اجتهادات وتفسيرات دستورية لأحقية التوقيع الثالث.

OTV

من الواضح أن الطرح الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين، ثم مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الثلاثاء، قد حركا المياه الحكومية الراكدة، فأطلقا حركة اتصالات ولقاءات، بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب والمعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله.

LBC

هل يمكن القول إن خرقاً ما حصل في ملف تأليف الحكومة؟ أم إن عبارة الرئيس بري : "ما تقول فول تايصير بالمكيول" ما زالت سارية المفعول؟ أكثر من علامة ظهرت لكنها لم تزل الالتباس القائم.

الميادين

ذكّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون يوم أمس الأربعاء بأن بلاده ستستقبل هذا العام ما مجموعه 500 مهاجر قاصر لاجئ في اليونان، 150 منهم من مخيّم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية الذي شهد مؤخّراً حريقاً.

وصرّح بون للإذاعة «آر تي إل» أنّ «فرنسا التزمت سابقاً باستقبال 350 قاصراً. وسنلتزم بنحو 150 قاصراً إضافياً»، مؤكّداً التزاماً سبق أن أعلنته باريس.

الجزيرة

اعتبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، أن "تزويد ​الولايات المتحدة​ ​الإمارات​ بمقاتلات "إف-35"، قد يترتب عليه عواقب سلبية طويلة الأمد تنعكس على استقرار المنطقة".

ولفت إلى أن "الصفقة المحتملة ربما لن تضر فوراً بأمن إسرائيل، لكنها قد تتسبب في إطلاق عمليات قد تكون أقل مثالية بالنسبة لدولة إسرائيل من ناحية التوازن الاستراتيجي طويل الأمد"، معرباً عن "تمسك إسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة".

العربية

شن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هجوماً لاذعاً على إيران في أول خطاب له للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، داعياً إلى حل شامل لمنعها من الحصول على أسلحة دمار شامل.

وقال الملك سلمان "قد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي".