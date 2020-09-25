لبنان الحر

اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر"، جورج حداد، أن لبنان وصل إلى مرحلة مفتوحة على احتمالات أكبر من الاحتجاج الشعبي. وفي حوار أجرته له قال "حداد" إن التأخر في إنجاز مهمة تأليف الحكومة سيترتب عليه انهيار اقتصادي ومالي وأمني، وأضاف: "وقتها لن تتوقف المسألة على خروج مظاهرات أو احتجاجات.

صوت لبنان

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم الخميس في كليمنصو، السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، حيث جرى عرض مختلف المستجدات والتطورات السياسية.

radio orient

في محاولة جديدة لإنقاذ المبادرة الفرنسية، استطاع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن يكسر حالة المراوحة التي أصابت عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب، باقتراحه مساعدة أديب في تسمية وزير شيعي مستقل لوزارة المالية، ولمرة واحدة "من دون أن تشكّل عرفاً لتشكيل حكومات في المستقبل".

اذاعة النور

وقّع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في ​الموازنة​ العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ ​بيروت​، وذلك استناداً إلى آلية تضعها ​قيادة الجيش​ ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يعدّها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم الالتزام بها.

صوت المدى

شاركت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر​، في الاجتماع الأمني الذي عقد في ​قصر بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد ​محمد فهمي​ و​قادة الأجهزة الأمنية​، وخصص الاجتماع لتقييم ​الوضع الأمني​، وحركة المراكب على الشاطئ اللبناني ومحاولات القيام بنقل أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.