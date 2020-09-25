كشف الحرس الثوري الإيراني عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز، هي قاعدة "الشهيد مجيد راهبر" في محافظة سيريك قي الجهة الشرقية لمضيق هرمز مساحتها 31 هكتاراً. وتضم القاعدة البحرية كاسرات أمواج بمساحة 20 هكتاراً ووحدات عسكرية ومبان.

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة كررت "الحسابات الخاطئة" للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في شنها حرباً اقتصادية على إيران. وأن "الحسابات الخاطئة لصدام في حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية أوقعته في معضلات ومشاكل أدت بالتالي إلى القضاء عليه، و"هذا الحادث يتكرر اليوم بالضبط، فقبل عامين ونصف شرعت أميركا بحرب اقتصادية ضدنا على أساس أوهام وحسابات خاطئة وفقاً لتصريحاتهم هم أنفسهم وليس بناء على تحليلاتنا".

خرج الآلاف من سكان تايلاند في مسيرات بمدن البلاد، رفعوا فيها شعارات غير مسبوقة انتقدت النظام الملكي. وانتقد المحتجون تأجيل البرلمان قرار التصويت على إصلاحات دستورية وقالت وسائل الإعلام إن المظاهرات هي الأكبر منذ سنة 2014 في تحد صريح للملكة، وذلك لعرضها مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.

قوبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشعارات مناهضة أثناء مشاركته في مراسم تشييع القاضية روث بادر غينسبورغ. ورفع المتظاهرون شعارات تدعوا إلى التصويت ضد ترامب، كما رددوا صيحات كسرت هدوء مراسم التشييع التي أجريت بمقر المحكمة العليا.

انضم زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل إلى مشرعين جمهوريين آخرين للدفاع عن النظام الدستوري، بعد رفض الرئيس دونالد ترامب التعهد بنقل السلطة سلمياً إذا خسر الانتخابات. وكتب مكونيل "سيتم تنصيب الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر في 20 يناير. سيكون هناك انتقال منظم تماماً كما كان الحال كل أربع سنوات منذ عام 1792".