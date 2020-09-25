اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصدر وزاري سابق قوله إن فرنسا فتحت خطاً واسعاً مع روسيا بغية التواصل مع الإيرانيين للسير بالاقتراح الفرنسي في ما خص تأليف الحكومة، وإن فرنسا تلقت وعداً من الكرملين بإجراء مشاورات مع الخارجية الإيرانية لكي تساعد طهران في حل الأزمة في لبنان.

الشرق/ تريز القسيس

نقلت عن مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية قولها إن السفير برنار امييه سيجري اتصالات مباشرة مع الجانب الشيعي، وتحديداً مع الرئيس نبيه بري، وذلك بهدف تذليل العقبات، وتسهيل ولادة الحكومة، كما أكدت هذه المصادر أن فرنسا مستمرة في مساعيها لحل الأزمة اللبنانية .

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر سياسي مواكب قوله إنّ خطوة الحريري إيجابية، وقد تلقّفها الثنائي الشيعي بإيجابية أيضاً، وهي تؤسّس للتضامن الحكومي المطلوب، وللتوافق على تشكيل الحكومة الجديدة قريباً. كما أنّها تُظهر تفهّم الحريري لموقف الرئيس نبيه برّي.

الديار/علي ضاحي

نقل عن أوساط بارزة في 8 آذار قولها إن الظروف السياسية مختلفة عن حكومة حسان دياب وهي ستكون مصغرة أكثر أو قريبة من عددها. لذلك لا مجال للاستغراق في الحصص والأسماء والحقائب وكون الوقت المتاح للخروج بتشكيلة حكومية ليس مفتوحاً وفضفاضاً. لذلك لن يكون هناك جدل كبير في أن يسمي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء المسيحيين وأن لا يكون هناك إشكال مع الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب أو اعتماد الطريقة التي سيسمى من خلالها الوزراء الشيعة أي تقديم أسماء للرئيس المكلف للاختيار من بينها.

الديار/ صونيا رزق

نقل عن مصدر نيابي معارض لقانون العفو قوله إنّ إصداره يُشكّل قنبلة موقوتة في هذه المرحلة، لأن إخلاء سبيل موقوفين إرهابيين في هذا التوقيت بالذات، يعني عودتهم إلى نشاطاتهم المخيفة في البلد، ورأى أنه من الأفضل إصدار عفو خاص لسجناء لهم الأولوية للخروج من السجن بسبب وباء كورونا، لافتاً إلى أنّ الاتجاه يميل نحو ذلك بسبب صعوبة إصدار قانون عفو عام، بسبب الخلافات الطائفية والمحاصصة والتناحر السياسي المعتاد بين الأفرقاء، لذا فالحل الأنسب وبحسب معطيات هو العفو الخاص عن أسماء مصابة ومستحقة للعفو، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لمصابين آخرين لم توضع أسماؤهم في خانة العفو، عبر إقامة مستشفيات ميدانية وتجهيز فرق طبية لهم ومتابعتهم صحياً وصولاً إلى شفائهم.