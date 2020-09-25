الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع برئاسة دياب بحث في موضوع التعليم عن بعد وقرار بتأجيل العودة الحضورية إلى المدارس دون مستوى البكالوريا إلى الاثنين 12 ت1

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً خصص للبحث في موضوع التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي، في ظل المستجدات الصحية وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. حضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الاتصالات طلال حواط، الصحة العامة حمد حسن، إضافة إلى المستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع، قررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبسبب تخطي نسبة الإصابات ال8 في المئة من الفحوص خلال الأسبوعين الأخيرين، ولأن هذه النسبة تعد خطرة للعودة الحضورية إلى المدارس، وحفاظاً على الوضع الصحي في لبنان، تقرر تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد دون مستوى البكالوريا إلى يوم الاثنين 12 تشرين الأول 2020، على أن نصدر قراراً بهذه التفاصيل لاحقاً. وتستكمل الامتحانات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة.

وكالة أنباء شينخوا

مادورو يقول إنه سيلتقي الرئيس الأميركي لمناقشة قضايا إقليمية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة قضايا إقليمية. أدلى مادورو بهذه التصريحات خلال كلمة عبر الفيديو، في المناقشات العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض تسليطه الضوء على فنزويلا كدولة لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم ورابع أكبر احتياطي للغاز واحتياطيات غنية من الذهب، قال الرئيس مادورو إن هذه الموارد جذبت انتباه "قلة أوليغاركية في واشنطن"، ممن يريدون السيطرة على بلاده.

وكالة الأناضول

أمين عام الناتو ورئيس وزراء اليونان يبحثان ملف شرق المتوسط

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، التطورات شرقي البحر المتوسط. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ستولتنبرغ ونيتشوتاكيس، في إطار المشاورات المنتظمة مع المسؤولين الأتراك واليونانيين، بحسب بيان صادر عن الناتو. وأعرب الأمين العام للناتو، عن ترحيبه باستئناف تركيا واليونان للمحادثات الاستكشافية، مؤكدًا أهمية إيجاد حل للوضع شرقي المتوسط في إطار روح التحالف والقانون الدولي.