TL

الزيارة الخامسة للرئيس المكلف مصطفى أديب إلى القصر الجمهوري منذ تكليفه، انتهت من دون تصاعد الدخان الأبيض الحكومي.

المنار

لا جديد في مفاوضات التشكيلة الحكومية، ولا حتى في شكلها سوى المغلف الأسود الذي دخل به الرئيس المكلف مصطفى اديب إلى القصر الجمهوري في بعبدا، وخرج به ضاربا موعدا للقاء ثان مع الرئيس ميشال عون عند الحادية عشرة من صباح الغد.

nbn

في معركة لبنان مع كورونا، فإن التقهقر الصحي يتزايد مع إرتفاع أعداد الإصابات المتواصل، والذي تجاوز الألف للمرة الثانية، ما يعني أن الوباء استوطن مجتمعيا، وبات يحتاج إلى إجراءات تكبح جماحه، تبدأ من تطبيق الوقاية ولا تنتهي بإرجاء العام الدراسي وسط أوضاع إقتصادية ومعيشية ضاغطة.

mtv

الرئيس المكلف في بعبدا اليوم وغدا، حاملا التشكيلة المتوافق عليها أم تشكيلته الأحادية أم يستقيل؟ الأمور متشابهة، طالما أن الدستور مستباح، وطالما أن بندا واحدا من بنوده لا يحترم، والمؤسف أن الصعود إلى بعبدا صار طقسا أسود، لا ينجم عنه سوى تثبيت الخلافات الطائفية والمحاصصات الزعاماتية المافيوية، وليس إنقاذ لبنان الدولة واسترجاع السيادة وحماية الشعب الخائف الجائع، طالما أن بعبدا صارت مرجعية صورية، فيما مرجعية الأمر الواقع المتحكمة بالبلاد ترتفع أبراجها في غير مكان.

NTV

كلهم يؤلفون وأديب يلحن، خمس زيارات لقصر بعبدا "طالع نازل" ولم تكتمل صناعة القنبلة الذرية بعد.

وعلى مسافة شهر من مبادرة ماكرون، ما زالت التشكيلة داخل الملف المغلق، وأقصى تقدم طرأ عليها اليوم أن الرئيس المكلف حمل ملفا بين يديه وقصد الرئاسة الأولى، واللافت أن قصر بعبدا نفسه لجأ إلى صيغة المصادر.

OTV

منذ بدء ميشال عون حياته العسكرية ومن ثم السياسية، حذر من مطامع إسرائيل، ومن خطر التوطين. ومنذ اليوم الأول للأزمة السورية، نبه من أن النزوح المفتوح تداعياته مدمرة للبنان. أما الجواب الشهير والمستمر، فالاتهام بالتعصب والعنصرية.

LBC

من فرط شح أخبار تأليف الحكومة، صار خبرا أن الرئيس المكلف يحمل مغلفا في يده، والخبر الثاني ان الرئيس المكلف سيلتقي رئيس الجمهورية مجددا قبل ظهر اليوم، والأنظار غدا ستتوجه إلى يدي الرئيس المكلف ليعرف ما إذا سيكون حاملا مغلفا في يده.

الميادين

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يطالب بمؤتمر دولي بعد الانتخابات الأميركية، يهدف إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

الجزيرة

تعزيزات أمنية مشددة بالقاهرة والإسكندرية والسويس تزامناً مع دعوات لمظاهرات ضد السيسي.

العربية

العراق يسجل 68 حالة وفاة و4593 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.