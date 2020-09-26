لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهوريّة ألمانيا الإتحاديّة في لبنان اندرياس كيندل يرافقه المستشار مارتن ليزر في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب د. إيلي الهندي وروجيه راجح. وكانت الزيارة مناسبة للتعارف تباحث فيها المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان.

صوت لبنان

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان يرافقه رئيس دائرة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، مستشار وزير الصحة الحاج علي شعيب ورئيس داشرة المستشفيات في لبنان انطوان رومانوس بحضور رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري واعضاء الجمعية.

radio orient

أصدر ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ قرارا قضى بـ "عزل بلدة ​عرمون​ - ​قضاء عاليه​ اسبوعا كاملا، بسبب ارتفاع عدد ​الإصابات​ بوباء ​كورونا​ واقفالها اقفالا تاما باستثناء المحال ذات الصلة بقطاع ​الصحة​ والأدوية. اما محال بيع المواد الغذائية على أنواعها والسوبرماركت فتقفل من ​الساعة​ السابعة مساء الى السادسة صباحا".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير مصر لدى لبنان ​ياسر علوي​، حيث جرى بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين السفير العلوي غادر من دون الادلاء بأي تصريح.

صوت المدى

أفادت المديرية العامة للأمن العام، أنّه "استناداً الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 29/09/2020 و 01/10/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".