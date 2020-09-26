ذكرت صحيفة "معاريف" إن الإعلان عن اتفاق إسرائيلي – عماني سيتم الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذي يليه، في حال وجود مصاعب تقنية. وفيما يتعلق باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، قالت الصحيفة إنه سيتم الإعلان عن اتفاق كهذا في الأيام المقبلة، ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إعلانا كهذا تأخر بعد أن أعلن المجلس السيادي في السودان أن خطوة كهذه ستتم بعد تشكيل حكومة وانتخاب برلمان دائم.

أفادت وكالة "رويترز"، بأن السودان يقاوم محاولات الولايات المتحدة الربط بين ملفي شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل. ونقلت عن مصدرين أمريكيين وآخر خليجي قولهم إن مسؤولين أمريكيين، في المفاوضات التي جرت مؤخرا في الإمارات بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ألمحوا إلى أنهم يريدون من الخرطوم أن تحذو حذو الإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل وعرضوا على السودان مساعدات تنموية وإنسانية لقاء ذلك.لكن ثلاثة مسؤولين في الحكومة السودانية أكدوا للوكالة أن الخرطوم تقاوم الربط بين قضيتي قائمة الإرهاب والتطبيع.

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بعقد "اجتماع عمان"، الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال أن "التوجهات الواقعية والعملية، هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

اعتبر رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة في الكويت، بدر الداهوم، ان "مشكلتنا ليست مع الغرب وليس مع الكيان الصهيوني لأنهم أعداء واضحين وظاهرين ومعروفين لكن مشكلتنا فيمن يعيش بيننا من أبناء جلدتنا وهم يدافعون عن الكيان الصهيوني أكثر من الكيان الصهيوني أن يدافع عن نفسه.." "وعندنا في الكويت مجموعة من الإعلاميين المرتزقة أنا أسميهم لأنهم يمشون بحسب الأوامر وحسب دفع المعازيب لهم من الأموال فيتكلمون فقط ليس قناعة، ولذلك نجد أن لديهم تناقض في المواقف.."