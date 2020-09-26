كشف الحرس الثوري الإيراني أنه أجرى اتصالات لاسلكية مع حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنغسيري، إن قوات الحرس رصدت عبور حاملة الطائرات الأمريكية، والمجموعة القتالية المرافقة لها والمكونة من ثلاث بوارج حربية، وأجرت معها اتصالا وسألتها بعض الأسئلة، مؤكدا أن القوات الأمريكية تجاوبت مع القوات الإيرانية وأجابت عن أسئلتها بالكامل.

أعرب مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، عن استعداد بلاده لإبرام اتفاق مع مصر حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط. وقال "عقدنا اجتماعا مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة".

أعلنت اليونان دعمها للموقف القبرصي بشأن فرض "عقوبات محددة" على المسؤولين عن أنشطة تركيا شرق المتوسط، في وقت من المرتقب أن يبدأ وزير خارجية الإمارات زيارة لليونان.

أعلنت شرطة لندن عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص داخل مركز "كرويدون" للشرطة جنوبي المدينة، وأكدت الشرطة اعتقال الشخص منفذ الاعتداء المسلح، وهو كذلك مصاب بجروح ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة. مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف أصيب هذا الشخص، وأنها في انتظار نتائج التحقيق الجارية حاليا.

أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء عملية طعن نفذت اعلى مقربة من المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في العاصمة الفرنسية باريس، وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن رجلا مسلحا بساطور هاجم عددا من المارة في شارع ريشار لونوار بالدائرة الـ11 من باريس، لافتة إلى أن اثنين من الجرحى الأربعة في حالة خطرة.