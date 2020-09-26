رحب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في قضية استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم أكثر من 720 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية للتعامل مع الأزمة في سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الأموال ستذهب "للسوريين في بلادهم ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة".

أكد النائب عن تحالف "سائرون" بالعراق رياض المسعودي، أن الحكومة أنفقت في العام الماضي 116 تريليون دينار مقابل استحصالها 3 تريليونات فقط، وأنها تدفع سنويا للموظفين 50 مليار دولار. وقال، إن "الحكومة وعلاقاتها أصبحت مع البرلمان أشبه بلعبة القط مع الفأر"، لافتا إلى أن "جميع الموازنات السابقة للحكومة الاتحادية استهلاكية وليست للتخطيط والاستثمار المنتج للبلد".

تعرضت قوة مشتركة تابعة لحكومة الوفاق الليبية لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقة بئر أسطى ميلاد بتاجوراء لفض اشتباكات بين كتيبتي "الضمان" "وأسود تاجوراء". جاء ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع صلاح النمروش بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجرا، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم..