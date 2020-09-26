النهار/ وجدي العريضي

كشف نقلاً عن مصادر سياسية قولها أن أكثر من اتصال من موسكو حصل مع كبار المسؤولين الإيرانيين وفي طليعتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بغية التمنّي عليهم ممارسة ضغوطهم على "حزب الله" للإفراج عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأبدى تخوفه من امكان حصول تفجيرات واشكالات أمنية متنقلة على مستوى الداخل أو عدوان اسرائيلي في الوقت الضائع أي قبل الانتخابات الأميركية.

النهار/ رضوان عقيل

رأى أن ما يهم بعبدا وهو الحفاظ على المسار الدستوري لتأليف الحكومة وأن الرئيس المكلف مصطفى أديب سمع من الرئيس ميشال عون أن الحكومة في النهاية لن تولد إذا لم يكن للرئيس عون كلمته في الوزراء لاسيما في الوزراء المسيحيين.

ولفت إلى أن الهام لا تزال في اتجاه رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السينورة وتمام سلام على أساس أنهم ليسوا على تناغم مع الحريري مئة في المئة في موضوع المبادرة التي اقدم عليها حيال ابقاء وزارة المالية للثنائي الشيعي.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصدر دبلوماسي قولاه أن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال لبنان لن تفشل، ومن الصعب أن تفشل رغم أن البعض في الداخل يعمل على إحباطها. وقال: ان طهران تدعم المبادرة الفرنسية وتريد من الجميع أن يقفوا إلى جانب فرنسا ذات الموقع الاوروبي والدولي المؤثر، في حين أن ما يهم أميركا وهو أن لا تأتي "حكومة المهمة" على شاكلة "حكومة مواجهة التحديات".

الديار/ ناجي البستاني

كتب عن موضوع ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، وأن لبنان لا يمانع بدوره العودة إلى طاولة التفاوض، طالما أن اطار هذه المفاوضات تم وفق مطالبه بعيداً عن شروط الخارج، كما أن لبنان نجح بفرض شروطه باتفاق اطار يوقع قريباً.

اللواء/ عمار نعمة

اعتبر أن البحث عن تغيير دراماتيكي للنظام في لبنان وفي هذه اللجظة السياسية وفي ظل الأزمة المعيشية الكارثية التي يعيشها اللبنانيون قد يؤدي إلى ما هو اسوأ وإلى غالب ومغلوب وتوترات اهلية وحروب جديدة.

الشرق / يحيى جابر

وصف لبنان بأنه أمام جملة استحقاقات وأن مصير تشكيل الحكومة موقوف على ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من مساع لافراج التشكيلة من عنق التجاذبات وتصفية الحسابات الداخلية وحمايتها من الصراعات الدولية وتحديداً الفرنسية – الأميركية.