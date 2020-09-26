روسيا اليوم

بوتين يصل إلى تدريبات "القوقاز 2020"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ميدان تدريب كابوستين يار في منطقة أستراخان جنوبي البلاد، حيث سيراقب المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "القوقاز - 2020"

وتوجه بوتين إلى التدريبات بطائرة مروحية برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

​وتتواصل اليوم المناورات النارية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البحر الأسود أطلقت نيرانا صاروخية ومدفعية على أهداف جوية في إطار تمرين "القوقاز 2020".

​وتجري المناورات "قوقاز 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

روسيا اليوم

منظمة مناهضة للحروب تدعو لمنع تزويد تركيا بأسلحة خطيرة

دعت منظمة "بروجيكت بلاوشيرز" الكندية المناهضة للحروب، لحظر تزويد أنقرة بأجهزة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تستخدمها الطائرات المسيرة التركية في مناطق الصراع بالشرق الأوسط.

وقالت وسائل إعلام كندية إن الأمر يتعلق بأنظمة تنتجها شركة "إلـ 3 هاريس ويسكام"، وكانت تركيا زبونا رئيسيا لها منذ 2017.

ووفق التقرير، فإن تركيا لم تكتف باعتماد أجهزة الاستشعار في طائراتها بدون طيار، بل يعتقد أنها قامت بنقلها لجماعات مسلحة في ليبيا، ما يمثل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن "سلوك تركيا الخطير الذي يعمق معاناة أعداد كبيرة من الأشخاص بتدخلها في شؤون بعض الدول، يجعل من تزويدها بتقنيات عسكرية أمرا مخالفا لقوانين حقوق الإنسان".