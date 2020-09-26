الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية اطلع من الرئيس المكلف على اتصالاته لتشكيل الحكومة واديب لم يقدم اي صيغة او تصور لتركيبتها واتفاق على لقاء آخر قبل ظهر غد.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الخامسة من مساء اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى اديب الذي اطلعه على الاتصالات التي اجراها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي اللقاء الخامس بين الرئيسين عون واديب، تم تقييم نتائج الاتصالات الجارية. وفي المعلومات ان الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون اي صيغة للحكومة التي يقترحها، كما لم يقدم اي تصور لتركيبتها.

وتقرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي خلال لقاء يعقد بين الرئيس عون واديب قبل ظهر غد السبت.

وبعد اللقاء تحدث الرئيس المكلف للصحافيين فقال: "وضعت فخامة الرئيس في اجواء المشاورات التي اجريتها من اجل تشكيل الحكومة واتفقنا على موعد للقاء آخر عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

برلماني: الحوار الروسي الأمريكي حول أمن المعلومات قد يبدد الاتهامات بشأن الانتخابات

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن تنفيذ مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن استئناف الحوار مع الولايات المتحدة حول أمن المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء احتمال توجيه اتهامات وعقوبات على التدخل في العملية الانتخابية.

وقال سلوتسكي، للصحفيين "إن تنفيذ مقترحات الرئيس الروسي يمكن أن تلغي تمامًا احتمال توجيه اتهامات وتحقيقات مسيّسة فيما يتعلق بفرض عقوبات على التدخل في العمليات الانتخابية، ولا سيما في الولايات المتحدة، يمكن للضمانات المقبولة للطرفين في هذا المجال أن تزيل مصدر قلق خطير في العلاقات الروسية الأمريكية، لكن هذا يتطلب حسن نية من جانب واشنطن".

وكالة أنباء شينخوا

شي وغوتيريش يعقدان مؤتمرا عبر الفيديو

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا عبر الفيديو

وحث شي المجتمع الدولي على إعادة تأكيد دعمه للتعددية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يزال يجتاح العالم، قال شي إن الصين تدعم بقوة القيادة الرئيسية لنظام الأمم المتحدة، خاصة منظمة الصحة العالمية، في مكافحة المرض.

وأضاف أن الصين تدعم بقوة نظام الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وأوضح الرئيس الصيني أن الصين ستفي بالتزاماتها بجعل لقاحات (كوفيد-19) منفعة عامة عالمية، بعد التصديق النهائي على استخدامها بعد الانتهاء من تطويرها.

وقال إن الصين ستساهم في إمكانية الحصول على لقاح مضاد للمرض والقدرة على تحمل تكاليفه في الدول النامية.

وفي إشارة إلى ظهور العديد من المشكلات الجديدة في ظل المرض، قال شي إن هذه المشكلات تتعلق بطريقة أو بأخرى بالسلام والتنمية.

ولفت إلى إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يلعب دور آلية الأمن الجماعي، كما يتعين على الأعضاء الدائمين في المجلس القيام بدور نموذجي.

وكالة الأناضول

رئيس المصالحة الأفغانية: نريد سلاما دائما والتفاوض قد يطول

قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد الله، إن المفاوضات التاريخية بين الحكومة وحركة "طالبان" تستهدف التوصل إلى "سلام دائم"، لكنها يمكن أن "تستمر لفترة طويلة".

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، منذ 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، مفاوضات سلام تاريخية بين الطرفين، بدعم من الولايات المتحدة، في مسعى لإنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة منذ انقلاب عسكري في البلد الآسيوي، عام 1978، ثم غزو سوفيتي بين عامي 1979 و1989.

وأضاف عبد الله، في حوار مع الأناضول، أنهم يسعون إلى تحقيق "نتائج إيجابية" في المفاوضات، لكنه لا يمكن إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في غضون أيام.

وتابع: توجد أمور عديدة يجب التباحث بشأنها، والمفاوضات يمكن أن تستمر لفترة طويلة؛ بسبب وجود اختلافات في وجهات النظر بين وفدي الطرفين.. قد تظهر مشكلات أثناء المفاوضات، ويمكن حلها خطوة خطوة عبر الحوار.

وتعاني أفغانستان من حرب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.