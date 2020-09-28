النهار 25 /9/ 2020

أربعة لقاحات في المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية وبريطانيا تطلق تجربة "التحدي البشري" للإصابة بالوباء

في وقت تستعد بريطانيا لاستضافة تجارب سريرية يصاب من خلالها المتطوعين عمداً بفيروس كورونا، بلغ عدد شركات الأدوية العالمية التي بدأت بالفعل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للتوصل إلى لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، أربع شركات. وتنطلق التجارب في منشأة للحجر الصحي في العاصمة لندن وسيجري تحصين المتطوعين أولاً بلقاح ثم يتلقون لاحقاً جرعة" التحدي البشري" من الفيروس من دون تسمية اللقاح الذي سيختبر في المشروع. ويقول البروفيسور بيتر هوربي، وهو خبير الأمراض المعدية من جامعة أوكسفورد، إن تجارب التحدي لها تاريخ طويل يعود إلى الأيام الأولى للتلقيح ولديها "إمكانات حقيقية لتطوير العلم" وأكد أن تجربة تحدي كوفيد – 19 ستكون أخلاقية لأن الخطر على الشباب الأصحاء كان "منخفضاً للغاية" وبعض العلاجات لتقليل شدة المرض متاحة الآن إذا فشلت اللقاحات التي يتم اختبارها.